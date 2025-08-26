Сили оборони активно воюють гаубицями "Богдана" і "Богдана-БГ": які бригади отримали артилерію

Українська 155-мм гаубиця "Богдана" поступово посідає все більш помітне місце в артилерії Сил оборони України. Система випускається як у самохідному варіанті 2С22, так і в буксируваному "Богдана-БГ", і вже надійшла на озброєння цілої низки підрозділів.

За даними OSINT-аналітика Jeff21461, який зібрав візуальні підтвердження застосування гаубиці, "Богдана" зафіксована в розпорядженні 19 бригад і одного артилерійського дивізіону спецпідрозділу Тимура ГУР МО України. Як пишуть оглядачі Defense Express, це серйозний показник для порівняно нової системи, враховуючи темпи випуску близько 30 одиниць на місяць.

У десяти артилерійських бригадах ЗСУ активно експлуатуються самохідні 2С22. При цьому в низці частин додатково застосовуються буксирувані "Богдана-БГ". Поза артбригадами їх помітили в 3-й окремій штурмовій бригаді, тоді як 10-та гірничо-штурмова, 100-та механізована і 57-та мотопіхотна бригади використовують виключно самохідні варіанти. Це зумовлено тим, що САУ надійшли в серію раніше за буксирувану версію.

"Богдана" надійшла і в підрозділи НГУ. Крім артилерійської бригади, гаубиці є у 18-ї Слов'янської бригади, а в 13-й бригаді "Хартія" використовують причіпний варіант. Самохідні модифікації також помічені у поліцейських бригад "Хижак" і "Лють".

Розширення виробництва дає змогу ЗСУ не тільки збільшувати щільність артилерії, а й знижувати залежність від імпортних поставок. Оглядачі підкреслюють, що українська система простіша в обслуговуванні, її ремонт і постачання швидші, а буксируваний варіант закриває нішу, де світові аналоги представлені обмежено.

"Тому хоча "Богдана" ще не стала основною в українських військових, то спокійно йде до цього", — переконані в Defense Express.

Раніше аналітики Defense Express з'ясовували, що потрібно для того, щоб артилерійські системи "Богдана" стали основними в українській армії. Для цього, на думку експертів, необхідно розв'язати низку завдань, і перш за все, в плані масштабів виробництва.

Нагадаємо, "Краматорський завод важкого верстатобудування" зареєстрував міжнародний патент на САУ 2С22 "Богдана". Це може свідчити про плани організації закордонного виробництва української артилерійської системи.