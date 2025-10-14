Бойцы ВСУ раскрыли характеристики гаубицы "Богдана-Б": чем она отличается от M777

Украинские военные из 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта раскрыли новые детали о 155-мм прицепной гаубице 2П22 "Богдана-Б", произведенной Краматорским заводом тяжелого станкостроения. Они сравнили отечественную артсистему с американской гаубицей М777.

Как сообщается в материале АрмияInform, система достаточно проста в эксплуатации. "Богдана-Б" имеет массу 9,5 тонны, максимальная дальность стрельбы составляет 28–30 км, в зависимости от используемых боеприпасов.

Артиллеристы отмечают, что "Богдана-Б" применяет кассетные, осколочные и осколочно-фугасные снаряды, что делает ее универсальной для различных типов целей.

Эксперты Defense Express отмечают, что заявленная дальность прицепной версии немного уступает самоходному варианту, что типично для буксируемых систем. Однако, как подчеркивается, эффективность во многом зависит от боеприпасов, находящихся в распоряжении подразделения.

САУ Богдана ВСУ — сравнение с М777

Военные сравнили "Богдану-Б" с американской M777, отметив, что по калибру и стандартам НАТО системы полностью совместимы — используют одинаковые 155-мм снаряды, заряды и праймеры. Это дает важное преимущество в унификации и логистике, а также ускоряет переход с советских 152-мм калибров на западные стандарты.

Командир расчета гаубицы "Богдана-Б" Фото: АрмияInform

"Главное слаженный расчет и обученный личный состав, чтобы ребята понимали, кто что делает. Снаряды к ней, заряды, праймеры те же, что и до М777, "натовский" стандарт", — сказал командир расчета Василий.

В боевых условиях "Богдана-Б" применялась против пехоты, минометных позиций и артиллерийских систем противника, включая "Мста-Б" и "Гиацинт-Б". Характер позиционной войны делает такие точечные артиллерийские дуэли особенно актуальными.

Расчет гаубицы "Богдана-Б" Фото: АрмияInform

Ранее сообщалось, что прицепная "Богдана-Б" построена на лафете от советского "Гиацинт-Б". Длина ствола — 52 калибра. С учетом наличия 155-мм калибра длина ствола достигает 8 м.

Украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) продолжает активно наращивать выпуск артиллерийских систем — общие темпы производства САУ "Богдана" достигли до 40 единиц в месяц. Разработчики уже работают над следующей модернизацией, включая вариант с укороченным стволом длиной 39 калибров для повышения мобильности и соответствия условиям фронта.

Напомним, в августе обозреватели DE рассказали, сколько подразделений ВСУ получили САУ "Богдана". В сентябре бойцы ВСУ показали обновленную версию САУ "Богдана" и объяснили, чем она отличается он предыдущей модели.