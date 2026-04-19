19 апреля 1920 года — день рождения девиза "Слава Украине!": почему приветствию ВСУ не 100, а 200 лет

19 апреля 1920 года армия Украинской народной республики официально утвердила слова "Слава Украине!" как форму приветствия в национальной армии. Впрочем, после восстановления независимости 27 лет военнослужащие Украины говорили друг другу "Желаю здоровья!". Перед этим они использовали советское "Здравія желаю". В 2018 году в Вооруженных силах ввели приветствие "Слава Украине — Героям слава!", и оно впервые прозвучало на параде ко Дню Независимости. Почему приветствию, которого боятся россияне, не 100 лет, а вдвое больше, и изменились ли приветствия армий других народов после распада СССР?

4 октября 2018 года Верховная Рада проголосовала закон, который утвердил фразу "Слава Украине — Героям слава" как официальное приветствие ВСУ, указано на портале парламента. Между тем украинская армия использовало девиз во время борьбы за независимость в начале 20 века: с 19 апреля 1920 года прошло 106 лет. Впервые эти слова прозвучали почти 200 лет назад, и сказали их не бойцы, а поэт Тарас Шевченко. В итоге приветствие "Слава Украине!" официально утвердили для ВСУ, отказавшись от традиций СССР и Российской империи. Фокус собрал данные из открытых источников о том, где и когда появилось приветствие "Слава Украине", и как поступили другие государства, которые оторвались (или нет) от Москвы.

Лозунг Слава Украине — момент первого звучания 24 августа 2018 года

Девиз Слава Украине — от Шевченко до Независимости

Официально считается, что приветствие украинской армии появилось во времена УНР, 106 лет назад. Впрочем, впервые эта фраза прозвучала в стихотворении Тараса Шевченко в 1839 году. Поэт написал стихотворение "К Основьяненко", в котором говорилось о разрушении Сечи: в тексте были слова, которые впоследствии стали приветствием в украинской армии. При этом строфы фигурировали в переписке и произведениях других членов Кирилло-Мефодиевского общества, которое тайно действовало в Российской империи. Можно посчитать, что фразе, которая стала армейским приветствием ВСУ, на самом деле почти 200 лет и она родилась не в XX, а в XIX веке.

"Вот где, люди, наша слава, / Слава Украины!", — говорится в стихотворении.

Девиз Слава Украине — текст Тараса Шевченко "К Основьяненко", 1839 год Фото: Армія Inform

В армии Российской империи низшие по званию военные приветствовали старших по званию словами "Здравия желаю". Подобные обычаи существовали и среди украинцев, выходцев из тогдашней армии. В то же время в 1900 году члены Революционной украинской партии (РУП) начали использовать между собой приветствие "Слава Украине", рассказали на портале "Историческая правда". Позже этот девиз стал популярным среди других патриотически настроенных активистов, и он перекочевал в вооруженные формирования, которые боролись за независимую Украину с 1917 по 1922 год. Среди прочего, как выяснилось, он звучал во время украинского восстания в Севастополе в 1917 году. 19 апреля 1920 года появилось решение главнокомандующего Армией УНР Михаила Емельяновича-Павленко о новом приветствии. В приказе, выпущенном во время Зимнего похода, указано, что военный "в ответ на похвалу" должен сказать "Слава Украине".

Лозунг Слава Украине — приказ УНР за 19 апреля 1920 года Фото: Историческая правда

Как менялся лозунг и приветствие

В историческом материале указано, что отвечали на слова "Слава Украине!" по-разному. Были варианты "Казакам слава!", "Героям слава!", "Слава Украине, Слава!", "Слава Казачеству" и другие. Впоследствии окончательно оформился ответ "Героям слава": соответственное решение в 1941 году утвердила Организация украинских националистов (ОУН). Приветствие использовалось украинскими диссидентами во времена СССР и распространилось среди активистов во время восстановления независимости с 1991 года (а полная фраза "Слава нации! Смерть врагам!" и "Украина превыше всего!" принадлежит Украинской националистической самообороне, УНСО).

Лозунг Слава Украине — полное приветствие с частью "Слава нации! Смерть врагам!" и "Украина превыше всего!" и "Украина превыше всего!"

Официальный лозунг ВСУ "Слава Украине"

В 2018 году, на 27 году восстановления независимости, Верховная Рада окончательно утвердила лозунг, который до тех пор годами звучал среди украинских патриотов — гражданских и военных. В документе указано, что когда военные находятся в строю, то на слова "Слава Украине" вышестоящему по званию следует отвечать "Героям слава". В то же время сохранили приветствие "Желаю здоровья!", которое используют вне строя.

Армейские приветствия после распада СССР

Заметим, что после распада СССР большинство национальных государств изменили армейские приветствия, которые теперь не похожи на "Здравія желаю". В сети можно отыскать эти лозунги в текстах уставов: например, у грузин это слово "Гаумарджос!" ("Победы"), у литовцев — фраза "Свейка карей" ("Приветствую, воины"), у поляков — "Чолем жолнеже!" ("Чолом, воины!"). Между тем в РФ и в Беларуси сохранились формы приветствия, принятые со времен Советского Союза, и без видимых изменений.

Девиз Слава Украине — какие армейские приветствия других государств Фото: Фокус

Отметим, в марте 2023 года в сети появились кадры с украинским военным, который сказал "Слава Украине!", и после этого его расстреляли россияне. Впоследствии установили имя героя — это Александр Мациевский, снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области.