19 квітня 1920 року — день народження гасла "Слава Україні!": чому вітанню ЗСУ не 100, а 200 років

19 квітня 1920 року армія Української народної республіки офіційно затвердила слова "Слава Україні!" як форму привітання у національній армії. Втім, після відновлення незалежності 27 років військовослужбовці України говорили один одному "Бажаю здоров'я!". Перед цим вони використовували радянське "Здравія желаю". У 2018 році у Збройних силах запровадили вітання "Слава Україні! — Героям слава!", і воно вперше пролунало на параді до Дня Незалежності. Чому вітанню, якого бояться росіяни, не 100 років, а удвічі більше, та чи змінились вітання армій інших народів після розпаду СРСР?

4 жовтня 2018 року Верховна Рада проголосувала закон, який затвердив фразу "Слава України — Героям слава" як офіційне вітання ЗСУ, вказано на порталі парламенту. Тим часом українське військо використовувало гасло під час боротьби на незалежність на початку 20 століття: з 19 квітня 1920 року пройшло 106 років. Вперше ці слова пролунали майже 200 років тому, і сказали їх не бійці, а поет Тарас Шевченко. Врешті вітання "Слава Україні!" офіційно затвердили для ЗСУ, відмовившись від традицій СРСР та Російської імперії. Фокус зібрав дані з відкритих джерел про те, де і коли з'явилось вітання "Слава Україні", та як вчинили інші держави, які відірвались (або ні) від Москви.

Гасло Слава Україні — момент першого звучання 24 серпня 2018 року

Гасло Слава Україні — від Шевченка до Незалежності

Офіційно вважається, що вітання українського війська з'явилось за часів УНР, 106 років тому. Втім, вперше ця фраза прозвучала у вірші Тараса Шевченка у 1839 році. Поет написав вірш "До Основ'яненка", у якому ішлося про руйнування Січі: у тексті були слова, які згодом стали вітанням в українській армії. При цьому строфи фігурували у листуванні та творах інших членів Кирило-Мефодіївського товариства, яке таємно діяло у Російській імперії. Можна порахувати, що фразі, яка стала армійським вітанням ЗСУ, насправді майже 200 років і вона народилась не у XX, а у XIX столітті.

"От де, люде, наша слава, / Слава України!", — ідеться у вірші.

Гасло Слава Україні — текст Тараса Шевченка "До Основ'яненка", 1839 рік Фото: Армія Inform

В армії Російської імперії нижчі за званням військові вітались з вищим начальством словами "Здравія желаю". Подібні звичаї панували й серед українців, вихідців з тогочасного війська. Водночас у 1900 році члени Революційної української партії (РУП) почали використовувати між собою привітання "Слава Україні", розповіли на порталі "Історична правда". Згодом це гасло стало популярним серед інших патріотично налаштованих активістів, й воно перекочувало у збройні формування, які боролись за незалежну Україну з 1917 по 1922 рік. Серед іншого, як з'ясувалось, воно лунало під час українського повстання у Севастополі у 1917 році. 19 квітня 1920 року з'явилось рішення головнокомандувача Армією УНР Михайла Омеляновича-Павленка про нове вітання. У наказі, випущеному під час Зимового походу, вказано, що військовий "у відповідь на похвалу" має сказати "Слава Україні".

Гасло Слава Україні — наказ УНР за 19 квітня 1920 року Фото: Історична правда

Як змінювалось гасло та вітання

У історичному матеріалі вказано, що відповідали на слова "Слава Україні!" по-різному. Були варіанти "Козакам слава!", "Героям слава!", "Слава Україні, Слава!", "Слава Козацтву" та інші. Згодом остаточно оформилась відповідь "Героям слава": відповідне рішення у 1941 році затвердила Організація українських націоналістів (ОУН). Вітання використовувались українськими дисидентами за часів СРСР і поширилось серед активістів під час відновлення незалежності з 1991 року (а повна фраза "Слава нації! Смерть ворогам!" і "Україна понад усе!" належить Українській націоналістичній самообороні, УНСО).

Гасло Слава Україні — повне привітання з частиною "Слава нації! Смерть ворогам!" і "Україна понад усе!"

Офіційне гасло ЗСУ "Слава Україні"

У 2018 році, на 27 році відновлення незалежності, Верховна Рада остаточно затвердила гасло, яке доти роками лунало серед українських патріотів — цивільних та військових. У документі вказано, що коли військові перебувають в строю, то на слова "Слава Україні" вищого за званням слід відповідати "Героям слава". Водночас зберегли вітання "Бажаю здоров'я!", яке використовують поза строєм.

Армійські вітання після розпаду СРСР

Зауважмо, що після розпаду СРСР більшість національних держав змінили армійські вітання, які тепер не схожі на "Здравія желаю". У мережі можна відшукати ці гасла у текстах статутів: наприклад, у грузинів це слово "Гаумарджос!" ("Перемоги"), у литовців — фраза "Свейка карей" ("Вітаю, воїни"), у поляків — "Чолем жолнєже!" ("Чолом, воїни!"). Тим часом у РФ та у Білорусі збереглись форми вітання, прийняті з часів Радянського Союзу, і без видимих змін.

Гасло Слава Україні — які армійські вітання інших держав Фото: Фокус

Зазначимо, у березні 2023 року у мережі з'явились кадри з українським військовим, який сказав "Слава Україні!", і після цього його розстріляли росіяни. Згодом встановили ім'я героя — це Олександр Мацієвський, снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТРО Чернігівської області.