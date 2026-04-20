Дезертир продавал оружие с фронта: его задержали на Харьковщине, — ГБР (фото)

На Харьковщине правоохранители задержали военнослужащего, который после побега из части начал продавать оружие, полученное в зоне боевых действий. Мужчина пытался реализовать автомат АК-74 и гранаты, а во время обыска у него обнаружили значительный арсенал боеприпасов.

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили и задержали военнослужащего на Харьковщине, который после дезертирства пытался наладить продажу оружия с фронта. Мужчина скрыл выданное ему вооружение и другие средства поражения, а в марте самовольно покинул воинскую часть, забрав их с собой, сообщает ГБР.

Правоохранители задокументировали попытку продажи автомата АК-74 вместе с 17 гранатами Ф-1 с запалами. Стоимость сделки составила 150 тысяч гривен. Задержание произошло непосредственно во время передачи оружия.

Военный с фронта торговал оружием

"Кроме того, во время обысков в его квартире изъяли 174 патрона калибра 5,45 мм и снаряженный магазин с 41 патроном. Военнослужащему сообщили о подозрении в дезертирстве и незаконном обращении с оружием (ч. 4 ст. 408, ч. 1 ст. 263 УК Украины). По этим статьям грозит до 12 лет лишения свободы", — отметили в ГБР.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Суд избрал для него меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога более 800 тысяч гривен. Процессуальное сопровождение по делу обеспечивает Харьковская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Военный продавал арсенал с фронта

