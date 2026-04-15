Держали деньги за иконами: СБУ задержали помощников действующих нардепов Украины, которые помогали "уклонистам"

Служба безопасности совместно с ГБР и Офисом Генерального прокурора разоблачила на "уклонистских схемах" двух помощников народных депутатов Украины от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — за жизнь". Они предлагали военнообязанным за 16 тысяч долларов избежать призыва, или выехать в ЕС в обход пунктов пропуска.

Как установило следствие, желаемого те, кто давали деньги, не получали, ведь после получения всей суммы за услуги дельцы сразу блокировали контакты своих клиентов и исчезали "с радаров". Правоохранители задокументировали преступления обоих фигурантов и задержали их "на горячем" после получения средств.

Задокументировано, что помощники нардепов предлагали клиентам:

фиктивные выводы военно-врачебной комиссии о непригодности к службе по состоянию здоровья;

справки об "инвалидности";

фейковые удостоверения добровольческих формирований одной из территориальных общин региона.

Во время обысков у помощников народных депутатов изъяли смартфоны с доказательствами сделки и деньги, полученные преступным путем.

В ГБР сообщили, что помощники народных депутатов оценивали от 25 до 30 тысяч долларов США. Для убедительности требовали от клиентов фотографии и копии личных документов, создавая у них впечатление реальной подготовки к выезду.

Также они уверяли, что могут изготовить поддельные документы об инвалидности и паспорта на другое имя.

После получения части средств подозреваемые продолжали имитировать оформление документов, а затем прекращали общение и отказывались возвращать деньги.

"Задокументировано завладение средствами двух граждан на сумму более 650 тыс. грн, устанавливаются другие возможные факты мошенничества", — сообщили в ГБР. Судя по опубликованным фото, полученные средства помощники нардепов держали за иконами.

Услуги помощников нардепов стоили от 16 тысяч долларов Фото: ГБР

Сейчас организаторам схемы сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно с ГБР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Напоминаем, в прошлом году чиновнику КГГА вручили подозрение, по данным следствия, он помогал военнообязанным бе жать от мобилизации в Европу. Чиновнику грозит до семи лет в тюрьме.

А в Бучанском районе задержали супругов, которые предлагали военнообязанным "стационарное лечение" и фиктивные выводы о наличии II группы инвалидности.