$20 000 за липовый диагноз: в Киевской области супруги провернули схему заработка на уклонистах

Муж и жена были задержаны правоохранителями в Бучанском районе Киевской области за то, что предлагали уклонистам "стационарное лечение".

В дальнейшем нежелающие служить за определенную плату получали и фиктивные выводы о наличии ІІ группы инвалидности, сообщили в Офисе генпрокурора.

Для подделки медицинских документов медсестра областного тубдиспансера вместе с мужем привлекла сотрудников двух медицинских учреждений и знакомых врачей, круг которых устанавливается.

Следствие установило, что в начале марта 2026 они помогли оформить фиктивное стационарное лечение и получить несуществующий диагноз.

Свои услуги они оценили в $20 тысяч. Правоохранители задокументировали две передачи средств на $8 тысяч и во время получения последней части супруги были задержаны.

Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на решение должностных лиц медучреждений).

Женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, мужчине — домашний арест.

Прокуроры не согласны с таким решением в отношении мужчины и готовят апелляционную жалобу.

Также Офис генпрокурора обнародовал видео, где подозреваемая оговаривает свои услуги и схему передачи денег.

В феврале правоохранители в Винницкой области во время санкционированного обыска двух врачей, состоящих в родстве, обнаружили $200 тысяч, 350 тысяч гривен и более 1700 евро наличными. Такие деньги мать и сын "заработали", штампуя фейковые инвалидности для военнообязанных, чтобы те могли избежать мобилизации.

Напомним, глава МСЭК Татьяна Крупа оформила "инвалидность" для почти 50 прокуроров в Хмельницкой области.