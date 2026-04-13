$20 000 за липовий діагноз: на Київщині подружжя провернуло схему заробітку на ухилянтах

Чоловіка і дружину затримали правоохоронці в Бучанському районі Київської області за те, що пропонували уклоністам "стаціонарне лікування".

Надалі небажаючі служити за певну плату отримували й фіктивні висновки про наявність ІІ групи інвалідності, повідомили в Офісі генпрокурора.

Для підробки медичних документів медсестра обласного тубдиспансеру разом із чоловіком залучила співробітників двох медичних закладів та знайомих лікарів, коло яких встановлюється.

Слідство встановило, що на початку березня 2026 року вони допомогли оформити фіктивне стаціонарне лікування та отримати неіснуючий діагноз.

Свої послуги вони оцінили в $20 тисяч. Правоохоронці задокументували дві передачі коштів на $8 тисяч і під час отримання останньої частини подружжя було затримано.

Їм оголошено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадових осіб медустанов).

Жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, чоловікові — домашній арешт.

Прокурори не згодні з таким рішенням щодо чоловіка і готують апеляційну скаргу.

Також Офіс генпрокурора оприлюднив відео, де підозрювана обумовлює свої послуги та схему передачі грошей.

У лютому правоохоронці на Вінниччині під час санкціонованого обшуку двох лікарів, які перебувають у родинних стосунках, виявили $200 тисяч, 350 тисяч гривень і понад 1700 євро готівкою. Такі гроші мати і син "заробили", штампуючи фейкові інвалідності для військовозобов'язаних, щоб ті могли уникнути мобілізації.

Нагадаємо, голова МСЕК Тетяна Крупа оформила "інвалідність" для майже 50 прокурорів у Хмельницькій області.