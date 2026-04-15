Тримали гроші за іконами: СБУ затримали помічників чинних нардепів України, які допомагали "ухилянтам"

Служба безпеки спільно з ДБР та Офісом Генерального прокурора викрила на "ухилянтських схемах" двох помічників народних депутатів України від забороненої партії "Опозиційна платформа – за життя". Вони пропонували військовозобов'язаним за 16 тисяч доларів уникнути призову, або виїхати до ЄС в обхід пунктів пропуску.

Як встановило слідство, бажаного ті, хто давали гроші, не отримували, адже після отримання всієї суми за послуги ділки одразу блокували контакти своїх клієнтів та зникали "з радарів". Правоохоронці задокументували злочини обох фігурантів і затримали їх "на гарячому" після одержання коштів.

Задокументовано, що помічники нардепів пропонували клієнтам:

фіктивні висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров'я;

довідки про "інвалідність";

фейкові посвідчення добровольчих формувань однієї з територіальних громад регіону.

Під час обшуків у помічників народних депутатів вилучили смартфони із доказами оборудки та гроші, отримані злочинним шляхом.

У ДБР повідомили, що помічники народних депутатів оцінювали від 25 до 30 тисяч доларів США. Для переконливості вимагали від клієнтів фотокартки та копії особистих документів, створюючи у них враження реальної підготовки до виїзду.

Також вони запевняли, що можуть виготовити підроблені документи про інвалідність і паспорти на інше ім’я.

Після отримання частини коштів підозрювані продовжували імітувати оформлення документів, а згодом припиняли спілкування та відмовлялися повертати гроші.

"Задокументовано заволодіння коштами двох громадян на суму понад 650 тис. грн, встановлюються інші можливі факти шахрайства", - повідомили у ДБР. Судячи із опублікованих фото, отримані кошти помічники нардепів тримали за іконами.

Наразі організаторам схеми повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно з ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

