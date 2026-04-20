Дезертир продавав зброю з фронту: його затримали на Харківщині, — ДБР (фото)

На Харківщині правоохоронці затримали військовослужбовця, який після втечі з частини почав продавати зброю, отриману в зоні бойових дій. Чоловік намагався реалізувати автомат АК-74 та гранати, а під час обшуку у нього виявили значний арсенал боєприпасів.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили та затримали військовослужбовця на Харківщині, який після дезертирства намагався налагодити продаж зброї з фронту. Чоловік приховав видане йому озброєння та інші засоби ураження, а в березні самовільно залишив військову частину, забравши їх із собою, повідомляє ДБР.

Правоохоронці задокументували спробу продажу автомата АК-74 разом із 17 гранатами Ф-1 із запалами. Вартість угоди становила 150 тисяч гривень. Затримання відбулося безпосередньо під час передачі зброї.

Військовий із фронту торгував зброєю

"Крім того, під час обшуків у його квартирі вилучили 174 патрони калібру 5,45 мм та споряджений магазин із 41 патроном. Військовослужбовцю повідомили про підозру у дезертирстві та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 4 ст. 408, ч. 1 ст. 263 КК України). За цими статтями загрожує до 12 років позбавлення волі", — зазначили в ДБР.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави понад 800 тисяч гривень. Процесуальне супроводження у справі забезпечує Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Військовий продавав арсенал із фронту

Нагадаємо, що СБУ, ДБР та Офіс генпрокурора викрили двох помічників народних депутатів від забороненої ОПЗЖ, які організували схеми для ухилянтів. Вони пропонували за 16 тисяч доларів фальшиві меддовідки, "інвалідність" або незаконний виїзд до ЄС, але після отримання грошей зникали.

Раніше ми також інформували, що Печерський суд Києва 23 березня 2026 року зобов’язав ДБР відкрити кримінальне провадження щодо діяльності АРМА під керівництвом Ярослави Максименко. Причиною стала бездіяльність бюро, яке не внесло заяву про можливий злочин до ЄРДР у встановлений законом строк.