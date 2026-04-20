"Не истекают кровью": чем в Украине готовятся заменить пехоту на поле боя, — CNN

В прошлом году двоих российских оккупантов взялим в плен украинские защитники из подразделения "НК13" Третьей отдельной штурмовой бригады с помощью наземных роботизимрованных комплексов и дронов, без участия пехоты.

C тех пор миссии, в которых роботы заменяют солдат, стали для подразделения повседневной работой, пишет CNN. Это тем более актуально, учитывая, что небо над Украиной уже пятый год кишит дронами, представляя серьезную угрозу для пехоты.

Украинские военные начали экспериментировать с наземными дронами, которые сначала использовались в основном для эвакуации раненых и снабжения войск, а сейчас их с их помощью все чаще проводят боевые штурмы.

Преимущество НРК в том, что их гораздо сложнее обнаружить и перехватить, чем более крупную военную технику, и они могут работать в любых погодных условиях и нести гораздо большую полезную нагрузку.

Відео дня

Еще один существенный плюс — долговечность за счет более продолжительного срока службы батарей.

По словам Николая "Макара" Зинкевича, командира украинского подразделения "НК13", Украина прекрасно понимает, что по количеству личного состава никогда не сможет превзойти противника, поэтому будет добиваться преимущества с помощью технологий. Он рассказал, что один наземный робот, оснащенный пулеметом, смог сдерживать ВС РФ в течение 45 дней, при этом нуждаясь лишь в легком техническом обслуживании и подзарядке батареи каждые два дня.

Поэтому, говорит Зинкевич, сейчас цель — заменить треть пехоты беспилотниками и роботами уже в этом году. При этом военный признается, что его постоянно поражают технологические достижения, за которыми он наблюдает последние четыре года.

"Если бы я услышал, как говорю это в 2022 году, я бы сказал, что говорит какой-то сумасшедший… это все просто научная фантастика… Человеческая жизнь бесценна, тогда как роботы не истекают кровью. Исходя из этого, моя позиция такова: роботизированные наземные системы необходимо разрабатывать гораздо быстрее, в гораздо больших масштабах и внедрять в качестве глобальной системы для использования на поле боя", — подчеркнул он.

Новый импульс

С назначением Михаила Федорова министром обороны в январе этого года возглавляемое им ведомство уже представило "план войны", — план действий Украины по "принуждению России к миру".

Он ориентирован как на оборону, так и на наступление. Цель состоит в использовании данных и технологий для идентификации каждой воздушной угрозы в режиме реального времени и перехвата не менее 95% ракет и беспилотников, а также создания "зоны поражения" глубиной 15-20 километров вдоль линии фронта, где беспилотники и роботы будут работать непрерывно. Министерство обороны заявило на прошлой неделе, что в рамках этой новой, единой программы уже работают около 1000 экипажей.

19 апреля Федоров заявил, что хочет, чтобы наземные роботизированные системы в конечном итоге полностью взяли на себя логистику на передовой.

ИИ — плюс или риск?

Украина добивается успехов в разработке и обучении моделей искусственного интеллекта для беспилотных систем, используя реальные данные с поля боя. У себя в соцсетях министр Федоров рассказал, что Минобороны при поддержке правительства Великобритании запустило Defense AI Center "A1", чтобы быть быстрее врага на поле боя. Он будет вводить искусственный интеллект в войну, чтобы обеспечить технологическое преимущество Украины в трех доменах: в небе, на земле и в экономике.

Вместе с тем военные все же проявляют осторожность в вопросе использования ИИ в наземных беспилотниках.

Зинкевич отмечает, что, хотя и видит возможность автоматизации некоторых процессов, но не уверен, что полностью автономные технологии найдут свое место на поле боя:

"Окончательное решение всегда должен принимать человек. Вы бы доверили оружие искусственному интеллекту? Как мы можем быть уверены, что он сможет отличить друга от врага? Как мы можем быть уверены, что не будет сбоев или что что-то не пойдет не так?"

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что НРК только за три месяца выполнили на фронте уже более 22 тысяч миссий.

По мнению командира корпуса, бригадного генерала Андрея Билецкого, Украина находится на "пороге очередной революции" наряду с текущей революцией в сфере воздушных беспилотников.