"Не стікають кров'ю": чим в Україні готуються замінити піхоту на полі бою, — CNN

Торік двох російських окупантів узяли в полон українські захисники з підрозділу "НК13" Третьої окремої штурмової бригади за допомогою наземних роботизованих комплексів і дронів, без участі піхоти.

Відтоді місії, в яких роботи замінюють солдатів, стали для підрозділу повсякденною роботою, пише CNN. Це тим більш актуально, враховуючи, що небо над Україною вже п'ятий рік кишить дронами, становлячи серйозну загрозу для піхоти.

Українські військові почали експериментувати з наземними дронами, які спершу використовували здебільшого для евакуації поранених і постачання військ, а зараз за їхньою допомогою все частіше проводять бойові штурми.

Перевага НРК у тому, що їх набагато складніше виявити і перехопити, ніж більшу військову техніку, і вони можуть працювати за будь-яких погодних умов і нести набагато більше корисне навантаження.

Ще один істотний плюс — довговічність за рахунок більш тривалого терміну служби батарей.

За словами Миколи "Макара" Зінкевича, командира українського підрозділу "НК13", Україна прекрасно розуміє, що за кількістю особового складу ніколи не зможе перевершити супротивника, тому домагатиметься переваги за допомогою технологій. Він розповів, що один наземний робот, оснащений кулеметом, зміг стримувати ЗС РФ протягом 45 днів, при цьому потребуючи лише легкого технічного обслуговування і підзарядки батареї кожні два дні.

Тож, каже Зінкевич, наразі мета — замінити третину піхоти безпілотниками та роботами вже цього року. При цьому військовий зізнається, що його постійно вражають технологічні досягнення, за якими він спостерігає останні чотири роки.

"Якби я почув, як кажу це у 2022 році, я б сказав, що говорить якийсь божевільний... це все просто наукова фантастика... Людське життя безцінне, тоді як роботи не стікають кров'ю. Виходячи з цього, моя позиція така: роботизовані наземні системи необхідно розробляти набагато швидше, у набагато більших масштабах і впроваджувати як глобальну систему для використання на полі бою", — наголосив він.

Новий імпульс

З призначенням Михайла Федорова міністром оборони в січні цього року очолюване ним відомство вже презентувало "план війни", — план дій України щодо "примусу Росії до миру".

Він орієнтований як на оборону, так і на наступ. Мета полягає у використанні даних і технологій для ідентифікації кожної повітряної загрози в режимі реального часу і перехоплення щонайменше 95% ракет і безпілотників, а також створення "зони ураження" глибиною 15-20 кілометрів уздовж лінії фронту, де безпілотники і роботи працюватимуть безперервно. Міністерство оборони заявило минулого тижня, що в рамках цієї нової, єдиної програми вже працюють близько 1000 екіпажів.

19 квітня Федоров заявив, що хоче, щоб наземні роботизовані системи в кінцевому підсумку повністю взяли на себе логістику на передовій.

ШІ — плюс чи ризик?

Україна досягає успіхів у розробці та навчанні моделей штучного інтелекту для безпілотних систем, використовуючи реальні дані з поля бою. У себе в соцмережах міністр Федоров розповів, що Міноборони за підтримки уряду Великої Британії запустило Defense AI Center "A1", щоб бути швидшим за ворога на полі бою. Він вводитиме штучний інтелект у війну, щоб забезпечити технологічну перевагу України в трьох доменах: у небі, на землі та в економіці.

Водночас військові все ж проявляють обережність у питанні використання ШІ в наземних безпілотниках. Зінкевич зазначає, що, хоча й бачить можливість автоматизації деяких процесів, але не впевнений, що повністю автономні технології знайдуть своє місце на полі бою:

"Остаточне рішення завжди має ухвалювати людина. Ви б довірили зброю штучному інтелекту? Як ми можемо бути впевнені, що він зможе відрізнити друга від ворога? Як ми можемо бути впевнені, що не буде збоїв або що щось не піде не так?"

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що НРК тільки за три місяці виконали на фронті вже понад 22 тисячі місій.

На думку командира корпусу, бригадного генерала Андрія Білецького, Україна перебуває на "порозі чергової революції" поряд із поточною революцією у сфері повітряних безпілотників.