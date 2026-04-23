Павлоградский химзавод поставил ВСУ непригодные мины: в СБУ раскрыли новые подробности

ГП НПО "Павлоградский химический завод", по данным Службы безопасности Украины, умышленно поставил для Вооруженных сил Украины более 233 тысяч бракованных мин. Обвинительный акт в отношении бывшего генерального директора предприятия и его заместителя уже передали в суд.

Расследование по делу о поставках некачественных минометных выстрелов для ВСУ завершено, сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец в интервью "Цензор.НЕТ". Речь идет об уголовном производстве по факту противодействия деятельности ВСУ.

"В ходе расследования уголовного производства по факту противодействия законной деятельности ВСУ установлено, что они умышленно осуществили поставку более 233 тысяч непригодных к использованию мин. В частности, 82-миллиметровых минометных выстрелов в количестве 100 тыс. и 120-миллиметровых минометных выстрелов в количестве почти 133 тыс. и этим нанесли ущерб государству в размере 3,3 миллиарда гривен", — отметил Швец.

Фактически, из-за этого дела Павлоградский завод становится фигурантом одного из самых громких эпизодов в сфере оборонных поставок.

Во время досудебного расследования, как сообщил Швец, была установлена и цель таких действий. По версии следствия, некачественная и несвоевременная поставка минометных выстрелов происходила, в частности, для препятствования законной деятельности ВСУ. Отдельно в интервью он привел выводы судебной экспертизы. Согласно ей, Павлоградский химзавод использовал пороха, которые приводят к нестабильной работе порохового заряда в целом. Следствием этого стало то, что бракованные мины ВСУ не может применить по назначению.

Следователи также установили, что после пропуска сроков поставки первых партий мин в августе 2024 года генеральный директор предприятия и его заместитель подделали приказ о якобы остановке производства. В документе утверждалось, что работу прекратили из-за повреждений в результате ракетно-дронных ударов страны-агрессора, хотя, по данным следствия, это не соответствовало действительности.

"В дальнейшем фигуранты использовали поддельный приказ для получения справок ТПП Украины и пролонгации срока действия государственных договоров, заключенных с ГП МОУ "Агентство оборонных закупок", что в свою очередь позволило ГП НПО "ПХЗ" избежать начисления штрафных санкций по государственным контрактам", — подчеркнул Швец.

Кроме того, орган досудебного расследования проверяет и версию корыстного мотива. Сейчас продолжается отдельное досудебное расследование по факту возможного завышения закупочной стоимости порохов отдельных марок американского производства, которые покупали у компании-резидента Великобритании.

Также в интервью подняли вопрос о дальнейшей судьбе этих боеприпасов. В ходе расследования следователи изъяли 480 единиц 120-миллиметровых выстрелов и 70 единиц 82-миллиметровых минометных выстрелов. Следователи все это количество бракованных мин ВСУ направили на проведение экспертного исследования.

Возвращенные после экспертизы минометные выстрелы признали вещественными доказательствами. Сейчас их передали на ответственное хранение. Окончательное решение о судьбе этих вещественных доказательств должен принять суд во время провозглашения приговора по делу.

"При этом, КСЛ ВСУ 20 ноября 2024 года вынесено распоряжение о запрете выдачи 82 минометных выстрелов, которые остались в войске, а 23 ноября 2024 года — о запрете выдачи 120 минометных выстрелов, которые остались в войске", - отдельно указывает Швец.

Напомним, что в Киеве разоблачили схему хищения 6,3 млн грн на фиктивном разминировании земель в Херсонской области. В деле подозревают директора столичного оператора противоминной деятельности и руководительницу группы саперов.

Ранее мы также информировали, что Владимир Зеленский заявил о риске нехватки ракет для Patriot из-за интенсивности российских баллистических обстрелов. Президент сказал, что запас таких ракет у Украины небольшой, а новые поставки приходится искать ежедневно.