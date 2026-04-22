Ракеты для ПВО могут закончиться в любую неделю: нет большого запаса, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в Украине нет большого запаса противобаллистических ракет. Из-за интенсивности российских обстрелов есть риск, что Украина не будет иметь достаточно ресурсов, чтобы сбивать баллистику РФ.

Это может произойти в любой момент. Об этом Зеленский сказал в интервью немецкому медиа Buitenhof.

По его словам, ежедневно Украина ищет способы, как получить новые ракеты. В частности, это первая причина его многочисленных зарубежных визитов — поиск дополнительных ракет для ПВО.

"У нас нет противобаллистических систем, у нас нет Patriot или чего-то подобного. Мы сможем это сделать. Мы должны производить сами, но нам нужно больше времени. Мы сделаем это сами или вместе с отдельными европейцами", — отметил президент.

В то же время он пояснил, что ракеты для ПВО могут закончиться в любую неделю, ведь это зависит от интенсивности обстрелов россиян.

"У нас нет большого запаса, ракеты всегда в пути. Например, мы достигли решения с некоторыми европейскими решениями, я не буду говорить о количестве, и я рад, что мы приняли решение, но нам нужно больше", — отметил президент.

Ранее сообщалось, что украинская компания Fire Point разрабатывает новую систему противовоздушной обороны, которую планируют создать до 2027 года как более дешевую альтернативу американскому комплексу Patriot. Проект предусматривает значительное снижение стоимости перехвата баллистических ракет и реализуется при участии европейских партнеров.

Зеленский также рассказывал о планах создания собственного производства противовоздушной обороны на фоне рисков с поставками оружия из-за ситуации в Иране. По его словам, Украина вместе с партнерами уже работает над поиском решений, чтобы обеспечить устойчивость обороны весной и летом.

А военный эксперт Алексей Гетьман объяснил, что во время российских атак, когда враг запускает баллистику по мирным городам, Украина вынуждена использовать меньше ракет. Поэтому крылатые ракеты используются как отвлекающая цель для того, чтобы после нее применять баллистику как главный удар