Ракети для ППО можуть закінчитися будь-якого тижня: немає великого запасу, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що в Україні немає великого запасу протибалістичних ракет. Через інтенсивність російських обстрілів є ризик, що Україна не матиме достатньо ресурсів, аби збивати балістику РФ.

Це може статися в будь-який момент. Про це Зеленський сказав у інтерв'ю німецькому медіа Buitenhof.

За його словами, щодня Україна шукає способи, як отримати нові ракети. Зокрема, це перша причина його численних закордонних візитів — пошук додаткових ракет для ППО.

"У нас немає протибалістичних систем, у нас немає Patriot чи чогось подібного. Ми зможемо це зробити. Ми повинні виробляти самі, але нам потрібно більше часу. Ми зробимо це самі або разом з окремими європейцями", — зазначив президент.

Водночас він пояснив, що ракети для ППО можуть закінчитися будь-якого тижня, адже це залежить від інтенсивності обстрілів росіян.

Відео дня

"У нас немає великого запасу, ракети завжди в дорозі. Наприклад, ми досягли рішення з деякими європейськими рішеннями, я не буду говорити про кількість, і я радий, що ми ухвалили рішення, але нам потрібно більше", — зазначив президент.

Раніше повідомлялося, що українська компанія Fire Point розробляє нову систему протиповітряної оборони, яку планують створити до 2027 року як дешевшу альтернативу американському комплексу Patriot. Проєкт передбачає значне зниження вартості перехоплення балістичних ракет і реалізується за участі європейських партнерів.

Зеленський також розповідав про плани створення власного виробництва протиповітряної оборони на тлі ризиків із постачанням зброї через ситуацію в Ірані. За його словами, Україна разом із партнерами вже працює над пошуком рішень, щоб забезпечити стійкість оборони навесні та влітку.

А військовий експерт Олексій Гетьман пояснив, що під час російських атак, коли ворог запускає балістику по мирних містах, Україна змушена використовувати менше ракет. Тож крилаті ракети використовуються як відволікаюча ціль для того, щоб після неї застосовувати балістику як головний удар