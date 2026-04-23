Павлоградський хімзавод поставив ЗСУ непридатні міни: в СБУ розкрили нові подробиці

ДП НВО “Павлоградський хімічний завод”, за даними Служби безпеки України, умисно поставив для Збройних сил України понад 233 тисячі бракованих мін. Обвинувальний акт щодо колишнього генерального директора підприємства та його заступника вже передали до суду.

Розслідування у справі щодо постачання неякісних мінометних пострілів для ЗСУ завершене, повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець в інтерв’ю “Цензор.НЕТ”. Ідеться про кримінальне провадження за фактом протидії діяльності ЗСУ.

"Під час розслідування кримінального провадження за фактом протидії законній діяльності ЗСУ встановлено, що вони умисно здійснили поставку понад 233 тисяч непридатних до використання мін. Зокрема, 82-міліметрових мінометних пострілів у кількості 100 тис. та 120-міліметрових мінометних пострілів у кількості майже 133 тис., і цим завдали збитків державі у розмірі 3,3 мільярда гривень", — зазначив Швець.

Фактично, через цю справу Павлоградський завод стає фігурантом одного з найгучніших епізодів у сфері оборонних поставок.

Під час досудового розслідування, як повідомив Швець, було встановлено і мету таких дій. За версією слідства, неякісне та несвоєчасне постачання мінометних пострілів відбувалося, зокрема, для перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Окремо в інтерв’ю він навів висновки судової експертизи. Згідно з нею, Павлоградський хімзавод використовував порохи, які призводять до нестабільної роботи порохового заряду загалом. Наслідком цього стало те, що браковані міни ЗСУ не може застосувати за призначенням.

Слідчі також встановили, що після пропуску строків постачання перших партій мін у серпні 2024 року генеральний директор підприємства та його заступник підробили наказ про нібито зупинку виробництва. У документі стверджувалося, що роботу припинили через пошкодження внаслідок ракетно-дронових ударів країни-агресора, хоча, за даними слідства, це не відповідало дійсності.

"У подальшому фігуранти використали підроблений наказ для отримання довідок ТПП України та пролонгації строку дії державних договорів, укладених з ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель", що своєю чергою дозволило ДП НВО "ПХЗ" уникнути нарахування штрафних санкцій по державних контрактах", — наголосив Швець.

Крім того, орган досудового розслідування перевіряє і версію корисливого мотиву. Наразі триває окреме досудове розслідування за фактом можливого завищення закупівельної вартості порохів окремих марок американського виробництва, які купували у компанії-резидента Великої Британії.

Також в інтерв’ю порушили питання про подальшу долю цих боєприпасів. Під час розслідування слідчі вилучили 480 одиниць 120-міліметрових пострілів і 70 одиниць 82-міліметрових мінометних пострілів. Слідчі усю цю кількість бракованих мін ЗСУ скерували на проведення експертного дослідження.

Повернуті після експертизи мінометні постріли визнали речовими доказами. Наразі їх передали на відповідальне зберігання. Остаточне рішення щодо долі цих речових доказів має ухвалити суд під час проголошення вироку у справі.

"При цьому, КСЛ ЗСУ 20 листопада 2024 року винесено розпорядження про заборону видачі 82 мінометних пострілів, які залишились у війську, а 23 листопада 2024 року — про заборону видачі 120 мінометних пострілів, які залишились у війську", — окремо вказує Швець.

Нагадаємо, що в Києві викрили схему розкрадання 6,3 млн грн на фіктивному розмінуванні земель у Херсонській області. У справі підозрюють директора столичного оператора протимінної діяльності та керівницю групи саперів.

Раніше ми також інформували, що Володимир Зеленський заявив про ризик нестачі ракет для Patriot через інтенсивність російських балістичних обстрілів. Президент сказав, що запас таких ракет в України невеликий, а нові постачання доводиться шукати щодня.