На Волыни во время побега от военных мужчина залез на крышу и упал: появилась реакция ТЦК (видео)

23 апреля в социальных сетях появилось видео инцидента с задержанием мужчины вблизи Луцка на Волыни, во время которого он упал с крыши частного дома.

В частности, местные Telegram-каналы опубликовали видео на котором зафиксировано начало конфликта и дальнейшее развитие событий. На обнародованных кадрах видно, как в селе Струмовка Луцкого района люди в военной форме находятся на крыше частного дома вместе с мужчиной, которого пытались задержать.

После этого он падает вниз, а затем его относят к микроавтобусу. Отдельные сообщения в соцсетях также содержат утверждения об угрозах в адрес очевидцев, которые снимали событие, в частности со стороны одного из военных в балаклаве.

Местные жители утверждают, что представители ТЦК могли зайти на частную территорию и подняться на крышу дома с помощью лестницы, где находился мужчина.

После появления видео в сети журналисты издания "ВСН" обратились за комментарием в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В ТЦК изложили свою версию событий, отметив, что инцидент произошел во время совместных действий с полицией в рамках оповещения населения в Струмовке.

По информации ведомства, мужчина, которого останавливали для проверки, не выполнил требование остановиться, после чего оставил автомобиль и сбежал на территорию частного домовладения, где поднялся на крышу здания.

Кроме того, в ТЦК утверждают, что он находился в возбужденном состоянии и говорил о страхе высоты. Ему предлагали спуститься с помощью лестницы, однако он некоторое время отказывался это делать. Впоследствии, во время контакта с военнослужащим, возникла потасовка, в результате которой оба упали с крыши.

Также в ведомстве заявили, что мужчина сам признал попытку избежать общения с представителями ТЦК, поскольку находится в розыске из-за нарушения правил воинского учета. Его доставили в центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии. По официальным данным, серьезных травм он не получил.

Напомним, что 21 апреля в Одессе правоохранители разоблачили организованную группу, которая, по данным следствия, занималась вымогательством денег у военнообязанных и угрожала им насилием и принудительной отправкой на фронт. В состав группировки входили, в частности, представители территориального центра комплектования.

Также Фокус писал, что 17 апреля в Кропивницком во время мероприятий оповещения водитель автомобиля сбил военнослужащего ТЦК и СП. После этого мужчина провез военного на капоте авто, в результате чего тот получил травмы.