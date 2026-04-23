Посилення мобілізації в Україні

На Волині під час втечі від військових чоловік заліз на дах та впав: з'явилася реакція ТЦК (відео)

На Волині під час втечі від військових чоловік заліз на дах та впав
На Волині під час оповіщення ТЦК чоловік, який намагався втекти, опинився на даху будинку та впав.

23 квітня у соціальних мережах з’явилося відео інциденту із затриманням чоловіка поблизу Луцька на Волині, під час якого він упав із даху приватного будинку.

Зокрема, місцеві Telegram-канали опублікували відео на якому зафіксовано початок конфлікту та подальший розвиток подій. На оприлюднених кадрах видно, як у селі Струмівка Луцького району люди у військовій формі перебувають на даху приватного будинку разом із чоловіком, якого намагалися затримати.

Після цього він падає вниз, а згодом його відносять до мікроавтобуса. Окремі дописи в соцмережах також містять твердження про погрози на адресу очевидців, які фільмували подію, зокрема з боку одного з військових у балаклаві.

Місцеві жителі стверджують, що представники ТЦК могли зайти на приватну територію та піднятися на дах будинку за допомогою драбини, де перебував чоловік.

Після появи відео в мережі журналісти видання "ВСН" звернулися по коментар до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У ТЦК виклали свою версію подій, зазначивши, що інцидент стався під час спільних дій із поліцією в межах оповіщення населення у Струмівці.

За інформацією відомства, чоловік, якого зупиняли для перевірки, не виконав вимогу зупинитися, після чого залишив автомобіль і втік на територію приватного домоволодіння, де піднявся на дах будівлі.

Крім того, у ТЦК стверджують, що він перебував у збудженому стані та говорив про страх висоти. Йому пропонували спуститися за допомогою драбини, однак він певний час відмовлявся це робити. Згодом, під час контакту з військовослужбовцем, виникла штовханина, у результаті якої обидва впали з даху.

Також у відомстві заявили, що чоловік сам визнав спробу уникнути спілкування з представниками ТЦК, оскільки перебуває в розшуку через порушення правил військового обліку. Його доставили до центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії. За офіційними даними, серйозних травм він не зазнав.

Нагадаємо, що 21 квітня в Одесі правоохоронці викрили організовану групу, яка, за даними слідства, займалася вимаганням грошей у військовозабов'язаних і погрожувала їм насильством та примусовим відправленням на фронт. До складу угруповання входили, зокрема, представники територіального центру комплектування.

Також Фокус писав, що 17 квітня у Кропивницькому під час заходів оповіщення водій автомобіля збив військовослужбовця ТЦК та СП. Після цього чоловік провіз військового на капоті авто, внаслідок чого той отримав травми.