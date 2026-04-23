На Волині під час втечі від військових чоловік заліз на дах та впав: з'явилася реакція ТЦК (відео)

23 квітня у соціальних мережах з’явилося відео інциденту із затриманням чоловіка поблизу Луцька на Волині, під час якого він упав із даху приватного будинку.

Зокрема, місцеві Telegram-канали опублікували відео на якому зафіксовано початок конфлікту та подальший розвиток подій. На оприлюднених кадрах видно, як у селі Струмівка Луцького району люди у військовій формі перебувають на даху приватного будинку разом із чоловіком, якого намагалися затримати.

Після цього він падає вниз, а згодом його відносять до мікроавтобуса. Окремі дописи в соцмережах також містять твердження про погрози на адресу очевидців, які фільмували подію, зокрема з боку одного з військових у балаклаві.

Місцеві жителі стверджують, що представники ТЦК могли зайти на приватну територію та піднятися на дах будинку за допомогою драбини, де перебував чоловік.

Відео дня

Після появи відео в мережі журналісти видання "ВСН" звернулися по коментар до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У ТЦК виклали свою версію подій, зазначивши, що інцидент стався під час спільних дій із поліцією в межах оповіщення населення у Струмівці.

За інформацією відомства, чоловік, якого зупиняли для перевірки, не виконав вимогу зупинитися, після чого залишив автомобіль і втік на територію приватного домоволодіння, де піднявся на дах будівлі.

Крім того, у ТЦК стверджують, що він перебував у збудженому стані та говорив про страх висоти. Йому пропонували спуститися за допомогою драбини, однак він певний час відмовлявся це робити. Згодом, під час контакту з військовослужбовцем, виникла штовханина, у результаті якої обидва впали з даху.

Також у відомстві заявили, що чоловік сам визнав спробу уникнути спілкування з представниками ТЦК, оскільки перебуває в розшуку через порушення правил військового обліку. Його доставили до центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії. За офіційними даними, серйозних травм він не зазнав.

Нагадаємо, що 21 квітня в Одесі правоохоронці викрили організовану групу, яка, за даними слідства, займалася вимаганням грошей у військовозабов'язаних і погрожувала їм насильством та примусовим відправленням на фронт. До складу угруповання входили, зокрема, представники територіального центру комплектування.

Також Фокус писав, що 17 квітня у Кропивницькому під час заходів оповіщення водій автомобіля збив військовослужбовця ТЦК та СП. Після цього чоловік провіз військового на капоті авто, внаслідок чого той отримав травми.