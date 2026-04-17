Провіз на капоті авто: у Кропивницькому водій збив військового ТЦК під час перевірки (відео)

17 квітня у Кропивницькому військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час заходів оповіщення збив водій автомобіля.

Після збиття водій на капоті машини провіз військовослужбовця, який внаслідок інциденту травмувався. Про це розповіло видання "Суспільне Кропивницький".

Начальниця групи комунікацій обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки Поліна Кравченко зазначила у коментарі медіа, що водій намагався втекти під час перевірки документів. Через цю спробу травмувався службовець ТЦК, якому після цього надали медичну допомогу. Зараз його життю нічого не загрожує.

Кадри інциденту у мережу виклав очевидець.

За цим фактом відомості внесли до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України, повідомила речниця поліції області Оксана Ковтуненко.

Відео дня

Реакція ТЦК на інцидент

У Кіровоградському обласному ТЦК та СП увечері п'ятниці відреагували на інцидент у Кропивницькому. Там зазначили, що 17 квітня під час проведення заходів оповіщення резервістів та військовозобов’язаних у місті Кропивницький були сформовані та залучені відповідні групи оповіщення.

Водій, документи якого перевіряли співробітники ТЦК, відмовився виконати їхні вимоги і скоїв спробу залишити місце події.

"Під час руху транспортного засобу було травмовано військовослужбовця, який входив до складу групи оповіщення", — розповіли у відомстві.

Зазначається, що наразі тривають слідчо-оперативні дії щодо інциденту. Водія затримали.

Нагадаємо, 17 квітня колишній військовослужбовець ТЦК розповів у коментарі LIGA.net, як організована робота системи і які у ній існують недоліки.

Адвокат та військовослужбовець Масі Найєм 17 квітня заявив, що потрібно посилити контроль щодо військовозобов'язаних, які ухиляються від проходження служби.