"Почати не з ТЦК": Найєм пропонує не брати на роботу та відключити банківські картки "ухилянтів"

Адвокат та військовослужбовець Масі Найєм заявив про те, що для того, щоб зняти суспільну напругу, необхідно посилити контроль щодо військовозобов'язаних, які ухиляються від проходження служби. Зокрема, він пропонує обмежити доступ до банківських карток та можливості дзвонити, а також не давати їм влаштовуватися на роботу.

За його словами, держава надто м'яко ставиться до "ухилянтів". Про це він заявив в етері телемарафону.

"Усім тим, хто ухиляється від мобілізації, по можливості відключити все, що тільки можна. Чому? Тому що все, що ми зараз маємо, ми маємо завдяки Силам оборони", — заявив Найєм.

На уточнююче питання про те, що саме потрібно відключити, він зазначив, що йдеться про банківські картки, телефони та заборонити брати таких людей на роботу.

Водночас він наголосив, що це непопулярні рішення, жертву за яких несуть військовослужбовці. За його словами, якби військові скаржилися на те, що хтось не виконує своїх військових зобов'язань, то було б понад мільйон скарг.

Відео дня

"Ми зараз показуємо ліжка, які є в ТЦК, а давайте покажемо родини військових, які не бачили своїх близьких дуже давно. Давайте покажемо військових, які поранені, і не можуть просто піти відновитися, тому що немає людей, щоб їх замінити. Давайте покажемо ті сім'ї, які розпалися через те, що чотири роки вони не бачаться, тому що люди не можуть повернутися додому. Вони не раби — це люди, які вибороли найбільше свободи в цій країні і отримали її найменше", — сказав він.

Журналістка уточнила, чи вважає він, що для того, щоб знизити напругу, потрібно взятися за тих, хто ухиляється. Він відповів ствердно.

"І друге, що треба зробити, — взірцево-показово. "ТЦКашникам", які порушують закон, які вчиняють насильство, так само треба насильство. Але почати треба в першу чергу з ухилянтів", — резюмував Найєм.

Раніше Фокус розповідав, що наразі розглядається варіант із посиленням контролю за громадянами, які ховаються від проходження військової служби. Зокрема, для відстеження місцезнаходження "ухилянтів" можуть використовуватися електронні бази — державні реєстри, фінансові дані та інші цифрові інструменти.

Нагадаємо, що в Офісі військового омбудсмана працює створена робоча група, яка вивчає можливості запровадження конкретних термінів служби. Утім, їхня реалізація неможлива без встановлення жорсткої відповідальності для громадян, які ухиляються від призову.

Напередодні експерт із держбезпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк заявив, що до Конституції України треба внести зміни, які б передбачали більш жорстке покарання за ухилення від мобілізації. Зокрема, він пропонує карати громадян за порушення конституційного обов'язку щодо захисту батьківщини ув'язненням на 10 років і більше.

Зі свого боку військовий омбудсмен Ольга Решетилова вважає, що в армії потрібно провести аудит, щоб зрозуміти, як дорого обходиться неякісна мобілізація Україні.

Також повідомлялося, що в Україні зафіксовано випадки, коли військові ТЦК вимагають гроші з військовозобов'язаних за звільнення з автобусів, територіальних центрів комплектування або навчальних центрів.