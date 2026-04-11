Без тиску на "ухилянтів" змін не буде: Решетилова пояснила про терміни служби

В Офісі військового омбудсмана працює створена робоча група, яка вивчає можливості запровадження конкретних термінів служби. Утім, їхня реалізація неможлива без встановлення жорсткої відповідальності для громадян, які ухиляються від призову.

Для втілення чітких термінів служби треба вивести формулу, і це складніше, ніж просто порахувати, скільки ще людей треба мобілізувати. Про це в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" розповіла уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей Ольга Решетилова.

Вона підкреслює, що простих рішень у даному питанні не буде.

Право на визначеність для військових неможливе без посилення мобілізаційних процесів та встановлення жорсткої відповідальності, впевнена військова омбудсмен.

"Чітких термінів служби не варто чекати без посилення мобілізації", — вважає Ольга Решетилова, додаючи, що спершу посилення відповідальності за порушення має бути для "ухилянтів", і лише згодом за самовільне залишення служби для військових.

Наразі, наголошує уповноважена президента, всі обмеження та відповідальність падають лише на військових у СЗЧ.

Нагадаємо, генерал-майор СБУ Василь Вовк підкреслював, що захист територіальної цілісності країни передбачений статтею 65 Конституції. За її порушення військовозобов'язані громадяни у більшості своїй отримують умовний термін, але експерт із держбезпеки пропонує збільшити покарання до 10 і більше років реального позбавлення волі.

Фокус писав, що міністр оборони Михайло Федоров розповів про закриту зустріч з бійцями 13 підрозділів Збройних сил України, з якими поговорив про реформу в армії. Зі слів посадовця, нововведення зачеплять, серед іншого, систему мобілізації та терміни служби.