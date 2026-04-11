Без давления на "уклонистов" изменений не будет: Решетилова объяснила о сроках службы

В Офисе военного омбудсмена работает созданная рабочая группа, которая изучает возможности введения конкретных сроков службы. Впрочем, их реализация невозможна без установления жесткой ответственности для граждан, уклоняющихся от призыва.

Для воплощения четких сроков службы надо вывести формулу, и это сложнее, чем просто посчитать, сколько еще людей надо мобилизовать. Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" рассказала уполномоченная президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова.

Она подчеркивает, что простых решений в данном вопросе не будет.

Право на определенность для военных невозможно без усиления мобилизационных процессов и установления жесткой ответственности, уверена военный омбудсмен.

"Четких сроков службы не стоит ждать без усиления мобилизации", — считает Ольга Решетилова, добавляя, что сначала усиление ответственности за нарушения должно быть для "уклонистов", и только потом за самовольное оставление службы для военных.

Сейчас, отмечает уполномоченная президента, все ограничения и ответственность падают только на военных в СОЧ.

Напомним, генерал-майор СБУ Василий Вовк подчеркивал, что защита территориальной целостности страны предусмотрена статьей 65 Конституции. За ее нарушение военнообязанные граждане в большинстве своем получают условный срок, но эксперт по госбезопасности предлагает увеличить наказание до 10 и более лет реального лишения свободы.

Фокус писал, что министр обороны Михаил Федоров рассказал о закрытой встрече с бойцами 13 подразделений Вооруженных сил Украины, с которыми поговорил о реформе в армии. По словам чиновника, нововведения затронут, среди прочего, систему мобилизации и сроки службы.