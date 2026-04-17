Провез на капоте авто: в Кропивницком водитель сбил военного ТЦК во время проверки (видео)

17 апреля в Кропивницком военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мероприятий оповещения сбил водитель автомобиля.

После сбивания водитель на капоте машины провез военнослужащего, который в результате инцидента травмировался. Об этом рассказало издание "Суспільне Кропивницький".

Начальница группы коммуникаций областного терцентра комплектования и социальной поддержки Полина Кравченко отметила в комментарии медиа, что водитель пытался убежать во время проверки документов. Из-за этой попытки травмировался служащий ТЦК, которому после этого оказали медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Кадры инцидента в сеть выложил очевидец.

По данному факту сведения внесли в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины, сообщила пресс-секретарь полиции области Оксана Ковтуненко.

Реакция ТЦК на инцидент

В Кировоградском областном ТЦК и СП вечером пятницы отреагировали на инцидент в Кропивницком. Там отметили, что 17 апреля во время проведения мероприятий оповещения резервистов и военнообязанных в городе Кропивницкий были сформированы и привлечены соответствующие группы оповещения.

Водитель, документы которого проверяли сотрудники ТЦК, отказался выполнить их требования и совершил попытку покинуть место происшествия.

"Во время движения транспортного средства был травмирован военнослужащий, который входил в состав группы оповещения", — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что сейчас продолжаются следственно-оперативные действия по инциденту. Водителя задержали.

