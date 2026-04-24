Какую особую тактику создали в СБС для "выбивания" системы ПВО РФ: FP-2 против ЗРК (видео)
Силы беспилотных систем могут поражать противовоздушную оборону Российской Федерации за 120 км от линии соприкосновения, рассказал офицер 1 отдельного центра СБС Серафим "Фалько" Гордиенко. Несмотря на эшелонированную зону ПВО РФ операторы FP-2 сумели взорвать зенитный комплекс "Панцирь-С1" посреди поля или установку "Смерч", которая попала в поле зрения. Какую новую тактику используют подразделения СБС, чтобы проникать вглубь тылов противника?
Чтобы поражать цели за линией фронта, подразделения СБС наработали полный разведывательно-ударный цикл и работают, по сути, автономно, говорится в интервью Гордиенко на портале "Милитарный". Кроме того, большую роль играет собственный R&D-отдел, переделывающий существующее оружие для решения все новых задач на фронте. При этом зона поражения дронов Сил беспилотных систем простирается на 120 км, в то время как российская эшелонированная полоса обороны с перехватчиками имеет ширину 30-35 км.
Гость студии пояснил, что на сегодня 120 км — это оперативно-тактическая глубина, которая находится в зоне досягаемости аэроразведки и ударных БпЛА, а цели — преимущественно динамические [то есть подвижные — ред.]. СБС выполняют задачи в собственном разведывательно-ударном цикле — ведут Battle Damage Assessment (BDA), сказал он. То есть они сами отыскивают и определяют цели, сами наносят удары и сами ведут оперативный контроль, и дальше — все с начала. Офицер СБС также объяснил принципы, по которым выбирают цели. Прежде всего, эффект от их уничтожения должен быть существенным и длительным. Например, появляется "дыра для прилетов в будущем", или появляется "контроль путей сообщения" ВС РФ. Следующие соображения — ценность целей.
"Если мы уничтожим один конкретный грузовик или одно конкретное ЗРК ПВО, то понятно, что ПВО будет важнее. Если мы будем уничтожать по пять грузов, но каждый день в конкретном месте, то мы достигнем такого эффекта, который я описал. Все имеет свою ценность, которую ты соответственно иначе оцениваешь", — слышно на видео.
Чтобы работать в таком режиме, подразделения работают по трем особенностям, пояснил спикер. Во-первых, работа ведется автономно, поскольку бойцы имеют опыт для закрытия всех задач. Во-вторых, развиты горизонтальные связи и личные контакты. Среди прочего, это означает сотрудничество на низшем уровне со смежными подразделениями, когда, условно, соседние средства радиоэлектронной разведки или аналитики помогают выполнять задачи. В-третьих, используют различные виды поиска целей — от аэроразведки и РЭР до OSINT.
Отдельно Гордиенко отметил потребность в R&D-отделе (Research and Development). По его словам, условия на фронте постоянно меняются и, соответственно, есть необходимость постоянно настраивать оружие и другие средства. Офицер СБС объяснил, что удобно это делать прямо в подразделении, а не ждать, пока задачу выполнят где-то в другом месте.
"Я считаю, что один из ключевых параметров успеха большого количества подразделений БпАК — это, в том числе их способности R&D, Research and Development, их ремонтные мастерские, их проекты по модернизации средств, потому что условия на фронте очень быстро меняются", — пояснил Гордиенко.
Во время разговора с офицером СБС "Милитарный" показал фрагменты нескольких отработок по военной технике РФ. Среди прочего, под дар попал ЗРГК "Панцирь-С1", стоимостью в 15 млн долл. и РСЗО "Тор". В последнем случае FP-2 летел на задание, но оператор заметил важную цель и поэтому свернул для удара.
Удары по ПВО РФ — детали
Отметим, Фокус писал об ударах по ПВО РФ, которые состоялись в первые месяцы 2026 года. В частности, в конце марте Минобороны Украины сообщило, что в течение месяца Силы обороны поразили, среди прочего, 22 установки ПВО различной дальности: 12 — дальних (на 300-400 км), 10 — меньшего радиуса. Между тем 3 апреля военный аналитик объяснил, какие средства поражения Украины лучше всего выбивают российские средства ПВО. Выяснилось, что существуют украинские аналоги российских "Ланцетов": барражирующие боеприпасы "Булава", RAM-2X залетали на 120 км от линии фронта.
Напоминаем, 23 апреля командующий СБС Роберт Бровди рассказал о попадании по командному пункту ФСБ РФ, обустроенному в центре Донецка. Следующая атака украинских дронов состоялась в Кадиевке в Луганской области: штаб 58 армии взорвали, но есть вопросы к качеству БК.