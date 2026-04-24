Какую особую тактику создали в СБС для "выбивания" системы ПВО РФ: FP-2 против ЗРК (видео)

Силы беспилотных систем могут поражать противовоздушную оборону Российской Федерации за 120 км от линии соприкосновения, рассказал офицер 1 отдельного центра СБС Серафим "Фалько" Гордиенко. Несмотря на эшелонированную зону ПВО РФ операторы FP-2 сумели взорвать зенитный комплекс "Панцирь-С1" посреди поля или установку "Смерч", которая попала в поле зрения. Какую новую тактику используют подразделения СБС, чтобы проникать вглубь тылов противника?

Чтобы поражать цели за линией фронта, подразделения СБС наработали полный разведывательно-ударный цикл и работают, по сути, автономно, говорится в интервью Гордиенко на портале "Милитарный". Кроме того, большую роль играет собственный R&D-отдел, переделывающий существующее оружие для решения все новых задач на фронте. При этом зона поражения дронов Сил беспилотных систем простирается на 120 км, в то время как российская эшелонированная полоса обороны с перехватчиками имеет ширину 30-35 км.

Удары по ПВО РФ — интервью Серафима "Фалько" Гордиенко, офицер 1 ОЦ СБС, 24 апреля

Гость студии пояснил, что на сегодня 120 км — это оперативно-тактическая глубина, которая находится в зоне досягаемости аэроразведки и ударных БпЛА, а цели — преимущественно динамические [то есть подвижные — ред.]. СБС выполняют задачи в собственном разведывательно-ударном цикле — ведут Battle Damage Assessment (BDA), сказал он. То есть они сами отыскивают и определяют цели, сами наносят удары и сами ведут оперативный контроль, и дальше — все с начала. Офицер СБС также объяснил принципы, по которым выбирают цели. Прежде всего, эффект от их уничтожения должен быть существенным и длительным. Например, появляется "дыра для прилетов в будущем", или появляется "контроль путей сообщения" ВС РФ. Следующие соображения — ценность целей.

Відео дня

"Если мы уничтожим один конкретный грузовик или одно конкретное ЗРК ПВО, то понятно, что ПВО будет важнее. Если мы будем уничтожать по пять грузов, но каждый день в конкретном месте, то мы достигнем такого эффекта, который я описал. Все имеет свою ценность, которую ты соответственно иначе оцениваешь", — слышно на видео.

Чтобы работать в таком режиме, подразделения работают по трем особенностям, пояснил спикер. Во-первых, работа ведется автономно, поскольку бойцы имеют опыт для закрытия всех задач. Во-вторых, развиты горизонтальные связи и личные контакты. Среди прочего, это означает сотрудничество на низшем уровне со смежными подразделениями, когда, условно, соседние средства радиоэлектронной разведки или аналитики помогают выполнять задачи. В-третьих, используют различные виды поиска целей — от аэроразведки и РЭР до OSINT.

Отдельно Гордиенко отметил потребность в R&D-отделе (Research and Development). По его словам, условия на фронте постоянно меняются и, соответственно, есть необходимость постоянно настраивать оружие и другие средства. Офицер СБС объяснил, что удобно это делать прямо в подразделении, а не ждать, пока задачу выполнят где-то в другом месте.

"Я считаю, что один из ключевых параметров успеха большого количества подразделений БпАК — это, в том числе их способности R&D, Research and Development, их ремонтные мастерские, их проекты по модернизации средств, потому что условия на фронте очень быстро меняются", — пояснил Гордиенко.

Во время разговора с офицером СБС "Милитарный" показал фрагменты нескольких отработок по военной технике РФ. Среди прочего, под дар попал ЗРГК "Панцирь-С1", стоимостью в 15 млн долл. и РСЗО "Тор". В последнем случае FP-2 летел на задание, но оператор заметил важную цель и поэтому свернул для удара.

Удары по ПВО РФ — детали

Отметим, Фокус писал об ударах по ПВО РФ, которые состоялись в первые месяцы 2026 года. В частности, в конце марте Минобороны Украины сообщило, что в течение месяца Силы обороны поразили, среди прочего, 22 установки ПВО различной дальности: 12 — дальних (на 300-400 км), 10 — меньшего радиуса. Между тем 3 апреля военный аналитик объяснил, какие средства поражения Украины лучше всего выбивают российские средства ПВО. Выяснилось, что существуют украинские аналоги российских "Ланцетов": барражирующие боеприпасы "Булава", RAM-2X залетали на 120 км от линии фронта.

Напоминаем, 23 апреля командующий СБС Роберт Бровди рассказал о попадании по командному пункту ФСБ РФ, обустроенному в центре Донецка. Следующая атака украинских дронов состоялась в Кадиевке в Луганской области: штаб 58 армии взорвали, но есть вопросы к качеству БК.