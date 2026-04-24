Штаб РФ в Кадиевке снесли не с первого раза, а Бровди пожаловался на слабую БЧ: что произошло (видео)

Дроны Сил беспилотных систем ударили по штабу 58 армии Вооруженных сил Российской Федерации, но потратили для этого в три раза больше беспилотников, чем планировали, написал командующий СБС Роберт Бровди. На видео с места поражения — кадры, которые показывают наглядную разницу между попаданиями. После одного здание "сложилось", а остальные ущерб не нанесли. Что происходит с боевыми частями дронов, которые дронари ВСУ используют на фронте?

Для полного уничтожения объекта в Кадиевке Луганской области понадобилось шесть ударных дорнов вместо двух, говорится в заметке Бровди на странице Facebook. После первого сверхмощного попадания здание, в котором находились штабисты 58 армии ВС РФ, сложилось на половину. В кадр попал БпЛА, который двигался с левого верхнего угла, целясь в заднюю часть здания. Другие дроны попали в другие точки, но ощутимого вреда не нанесли: видим вспышки, но даже стены не пробиваются.

Видео с кадрами поражения в Кадиевке появилось утром 24 апреля. Командующий СБС заявил, что в результате воздушного удара поразили командный состав российской дивизии. При этом использовались БпЛА с боевой частью в 100 кг. Однако первое поражение показало действительно 100 кг, а другие взрывы заметно слабее, говорится в заметке. Согласно плану Бровди, на точку должны были потратить два дрона, а остальные пошли бы на другие важные цели.

"На тот клуб-лежбище потрачено шесть самолетов. А должно было хватить ровно ДВА для тотального разрушения локации. Четыре же другие Птицы должны были уничтожить еще два аналогичных логова", — написал он.

Бровди добавил, что Силы беспилотных систем ежемесячно производят 100 тыс. БЧ для всех дронов для фронта, кроме как для дипстрайков и мидлстрайков, и отметил, что производителям следует обратить на это внимание.

Боеприпасы для дронов ВСУ — расстояние до Кадиевки, которое достали СБС, 24 апреля Фото: DeepState

Боеприпасы для дронов ВСУ — детали

23 апреля медиа опубликовали детали расследования относительно бракованных мин Павлоградского химзавода. Как подозревают правоохранители, фигуранты могли умышленно продавать ВСУ некачественные средства поражения: речь шла о партии суммарно в 233 тыс. ед.

Отметим, 23 апреля Роберт Бровди сообщил об атаке дронов ВСУ на штаб ФСБ РФ в оккупированном Донецке. На видео с кадрами попадания — полет над утренним городом и удар по помещению в высотке. Командир СБС уточнил, что внутри именно собрались офицеры ФСБ, которые занимаются контрразведкой, спецоперациями на оккупированных территориях, вербовкой и диверсиями на подконтрольной Украине территории. Предварительно известно об обезвреживании 27 человек: 12 погибли, остальные — ранены.

Между тем 1 корпус НГУ "Азов" показал отработку по логистике ВС РФ вокруг Донецка. Среди прочего, на видео фигурировали кадры из центра города: дроны добрались до "Донбасс Арены" на расстояние 60 км от фронта, и им не помешала российская ПВО.

Напоминаем, 23 апреля Фокус рассказал о новом дроне для ВСУ "Облачко", который будет истощать ПВО РФ на расстоянии 70 км от линии боев.