В Украине создали новый ударный дрон "Хмарынка" с дальностью 50 км: почему истощит ПВО РФ

Бойцы Вооруженных сил Украины вскоре получат новый дрон-камикадзе самолетного типа "Хмарынка", который станет дешевым инструментом для ударов по тылу Вооруженных сил Российской Федерации, рассказала компания-производитель. Беспилотник проходят боевое тестирование, а первые бригады его уже получили и успешно используют. Чем отличается новый ударный беспилотник от компании "Генерал Черешня", которая впервые предложила БпЛА самолетного типа?

Новый дрон "Хмарынка" рассчитан на массовое использование, говорится в сообщении компании на странице Facebook. Беспилотник может нести 7 кг взрывчатки и лететь на расстояние до 50 км. Возможные цели ударного беспилотника — это позиции и личный состав ВС РФ, логистические пути с грузовиками со снарядами, штабы и склады россиян. В "Генерале Черешня" не уточнили, на каком отрезке фронта испытали свое изобретение и какие поражения нанесли врагу.

В заметке компании кратко рассказывается о новом изделии, которое вскоре появится на маркетплейсе Brave1. Выяснилось, что производство "Хмарынки" дешевое, впрочем нет информации о возможной будущей стоимости для подразделений ВСУ. Отмечается, что благодаря этому средства поражения будут истощать средства ПВО РФ и заставлять россиян тратить ресурсы.

"Хмарынка" истощат вражеское ПВО, заставляя тратить ресурсы там, где это больнее всего", — заявили производители, отметив дешевизну и массовость БпЛА.

Компания опубликовала фото дрона "Хмарынка", уточнив, что это первое изделие самолетного типа в продуктовой линейке. На изображении можно разглядеть некоторые особенности беспилотника, которым ВСУ смогут истощать российскую систему противовоздушной обороны.

В частности, видим, что у дрона вместо классического хвоста самолета — две балки, которые держат хвостовое оперение и прикреплены к крыльям. Кроме того, на крыльях — по пропеллеру с электродвигателями. Под корпусом не заметно шасси, то есть изделие могут запускать с рук или со специальной катапульты. Нет классического "носа", а впереди выступают балки, которые, вероятно, являются основой для всей конструкции. Материал похож на композит или покрыт специальной пленкой. В кадр попали открытые провода и электроника: по сути, "Хмарынка" — это модульная конструкция с фюзеляжем, к которому прикрепили крылья с винтами и двухбалочный стабилизатор.

Дроны ВСУ — как выглядит БпЛА самолетного типа "Хмарынка" Фото: Генерал Черешня

Какова скорость нового дрона "Хмарынка", компания не рассказала. Также не удалось отыскать видео с кадрами поражения. Между тем на портале Brave 1 есть другие изделия компании, для которой новое устройство действительно стало первым "самолетом". В списке — более десятка различных моделей квадрокоптеров "Генерал Черешня", которые отличаются дальностью/скоростью/грузоподъемностью, FPV-дроны на оптоволокне "Генерал Черешня Оптикс". Еще одно изобретение — дроны-перехватчики Bullet, предназначенные для охоты на российские БпЛА разных типов.

Фокус писал о других дронах ВСУ, которые работают на фронте. Например, в марте 2026 года стало известно о дронах-перехватчиках JEDI Shahed Hunter, которые получили украинские Силы обороны. Особенность нового оружия — весит всего 4 кг и несет 500 г взрывчатки, но может сбивать российские "Шахеды" и "Герани".

Напоминаем, 16 апреля в сети появились кадры работы дронов ВСУ по логистике ВС РФ вокруг Донецка: видео сняли операторы 1 корпуса НГУ "Азов", которые добрались до центра оккупированного города.