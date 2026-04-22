В Україні створили новий ударний дрон "Хмаринка" з дальністю 50 км: чому виснажить ППО РФ

Бійці Збройних сил України незабаром отримають новий дрон-камікадзе літакового типу "Хмаринка", який стане дешевим інструментом для ударів по тилу Збройних сил Російської Федерації, розповіла компанія-виробник. Безпілотник проходять бойове тестування, а перші бригади його вже отримали та успішно використовують. Чим вирізняється новий ударний безпілотник від компанії "Генерал Черешня", яка вперше запропонувала БпЛА літакового типу?

Новий дрон "Хмаринка" розрахований на масове використання, ідеться у повідомленні компанії на сторінці Facebook. Безпілотник може нести 7 кг вибухівки та летіти на відстань до 50 км. Можливі цілі ударного безпілотника — це позиції та особовий склад ЗС РФ, логістичні шляхи з вантажівками зі снарядами, штаби та склади росіян. У "Генералі Черешня" не уточнили, на якому відтинку фронту випробували свій винахід та які ураження завдали ворогу.

У дописі компанії коротко розповідається про новий виріб, який незабаром з'явиться на маркетплейсі Brave1. З'ясувалось, що виробництво "Хмаринки" дешеве, втім немає інформації про можливу майбутню вартість для підрозділів ЗСУ. Наголошується, що завдяки цьому засобу ураження будуть виснажувати засоби ППО РФ та примушувати росіян витрачати ресурси.

"Хмаринка" виснажать вороже ППО, змушуючи витрачати ресурси там, де це найболючіше", — заявили виробники, наголосивши на дешевизні та масовості БпЛА.

Компанія опублікувала фото дрона "Хмаринка", уточнивши, що це перший виріб літакового типу у продуктовій лінійці. На зображенні можна розгледіти деякі особливості безпілотника, яким ЗСУ зможуть виснажувати російську систему протиповітряної оборони.

Зокрема, бачимо, що у дрона замість класичного хвоста літака — дві балки, які тримають хвостове оперення та прикріплені до крил. Крім того, на крилах — по пропелеру з електродвигунами. Під корпусом не помітно шасі, тобто виріб можуть запускати з рук або зі спеціальної катапульти. Немає класичного "носа", а попереду виступають балки, які, ймовірно, є основою для усієї конструкції. Матеріал схожий на композит або покритий спеціальною плівкою. У кадр потрапили відкриті дроти та електроніка: по суті, "Хмаринка" — це модульна конструкція з фюзеляжем, до якого прикріпили крила з гвинтами та двобалковий стабілізатор.

Дрони ЗСУ — як виглядає БпЛА літакового типу "Хмаринка" Фото: Генерал Черешня

Яка швидкість нового дрона "Хмаринка", компанія не розповіла. Також не вдалось відшукати відео з кадрами ураження. Тим часом на порталі Brave 1 є інші вироби компанії, для якої новий пристрій справді став першим "літаком". У списку — понад десяток різних моделей квадрокоптерів "Генерал Черешня", які відрізняються дальністю/швидкістю/вантажопідйомністю, FPV-дрони на оптоволокні "Генерал Черешня Оптікс". Ще один винахід — дрони-перехоплювачі Bullet, призначені для полювання на російські БпЛА різни типів.

Фокус писав про інші дрони ЗСУ, які працюють на фронті. Наприклад, у березні 2026 троку стало відомо про дрони-перехоплювачі JEDI Shahed Hunter, які отримали українські Сили оборони. Особливість нової зброї — важить лише 4 кг і несе 500 г вибухівки, але може збивати російські "Шахеди" та "Герані".

Нагадуємо, 16 квітня у мережі з'явились кадри роботи дронів ЗСУ по логістиці ЗС РФ навколо Донецька: відео зняли оператори 1 корпусу НГУ "Азов", які дістали до центру окупованого міста.