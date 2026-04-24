Штаб РФ в Кадіївці знесли не з першого разу, а Бровді поскаржився на слабку БЧ: що сталось (відео)
Дрони Сил безпілотних систем вдарили по штабу 58 армії Збройних сил Російської Федерації, але витратили для цього утричі більше безпілотників, ніж планували, написав командувач СБС Роберт Бровді. На відео з місця ураження — кадри, яків показують наочну різницю між влучаннями. Після одного будівля "склалась", а решта шкоди не завдали. Що відбувається з бойовими частинами дронів, які дронарі ЗСУ використовують на фронті?
Для повного знищення об’єкта в Кадіївці Луганської області знадобилося шість ударних дорнів замість двох, ідеться у дописі Бровді на сторінці Facebook. Після першого надпотужного влучання будівля, у якій перебували штабісти 58 армії ЗС РФ, склалась на половину. У кадр потрапив БпЛА, який рухався з лівого верхнього кута, цілячись у задню частину споруди. Інші дрони влучили у інші точки, але відчутної шкоди не завдали: бачимо спалахи, але навіть стіни не пробиваються.
Відео з кадрами ураження у Кадіївці з'явилось зранку 24 квітня. Командувач СБС заявив, що внаслідок повітряного удару дістали командний склад російської дивізії. При цьому використовувались БпЛА з бойовою частиною в 100 кг. Однак перше ураження показало справді 100 кг, а інші вибухи помітно слабше, ідеться у дописі. Згідно з планом Бровді, на точку мали витратити два дрони, а решта пішли б на інші важливі цілі.
"На той клуб-лігво витрачено шість літаків. А мало вистачити рівно ДВА для тотального руйнування локації. Чотири ж інші Птахи мали знищити ще два аналогічні лігва", — написав він.
Бровді додав, що Сили безпілотних систем щомісяця виробляють 100 тис. БЧ для усіх дронів для фронту, окрім як для діпстрайків та мідлстрайків, і наголосив, що виробникам слід звернути на це увагу.
Боєприпаси для дронів ЗСУ — деталі
23 квітня медіа опублікували деталі розслідування щодо бракованих мін Павлоградського хімзаводу. Як підозрюють правоохоронці, фігуранти могли умисно продавати ЗСУ неякісні засоби ураження: ішлося про партію сумарно у 233 тис. од.
Удари СБС Бровді
Зазначимо, 23 квітня Роберт Бровді повідомив про атаку дронів ЗСУ на штаб ФСБ РФ в окупованому Донецьку. На відео з кадрами влучання — політ над ранковим містом та удар по приміщенню у висотці. Командир СБС уточнив, що всередині саме зібрались офіцери ФСБ, які займаються контррозвідкою, спецопераціями на окупованих територіях, вербуванням та диверсіями на підконтрольній Україні території. Попередньо відомо про знешкодження 27 осіб: 12 загинуло, решта — поранені.
Тим часом 1 корпус НГУ "Азов" показав відпрацювання по логістиці ЗС РФ навколо Донецька. Серед іншого, на відео фігурували кадри з центра міста: дрони дістались до "Донбас Арени" на відстань 60 км від фронту, і їм не завадила російська ППО.
Нагадуємо, 23 квітня Фокус розповів про новий дрон для ЗСУ "Хмаринка", який буде виснажувати ППО РФ на відстані 70 км від лінії боїв.