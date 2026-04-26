Российские наемники потеряли вертолет в Мали: погиб экипаж и огневая группа

Российские наемники из "Африканского корпуса" потеряли вертолет вблизи города Гао в Мали. Военный транспорт якобы сбили повстанцы.

Сепаратисты-туареги "Фронта освобождения Азавада" (FLA) вместе с боевиками-джихадистами JNIM, которых связывают с "Аль-Каидой", начали масштабные наступательные действия против военной хунты страны. Об этом сообщает ВВС.

Бои продолжались в районе военной базы Кати вблизи столицы страны Бамако, в городах Гао и Кидаль и других.

Представитель FLA Мохамед Эльмаулуд Рамадан заявил, что его силы взяли под контроль несколько позиций в Гао и Кидали, где как раз размещается база бывших "вагнеровцев", которых генерал Ассими Гоита нанял для борьбы с повстанцами после военного переворота в 2021 году.

В социальных сетях публикуют кадры, на которых, как утверждается, горит сбитый вертолет российских наемников.

Відео дня

Столб дыма над местом падения вертолета в Мали Фото: соцсети

В воскресенье утром, 26 апреля, российский пропагандист Илья Туманов, который администрирует профильный авиаканал Fighterbomber, подтвердил, что россияне потеряли в Африке один из вертолетов, который попал под "внешнее огневое воздействие" зенитно-ракетного комплекса.

Сообщение на канале Fighterbomber Фото: соцсети

Уточняется, что экипаж вертолета и мобильная огневая группа на борту погибли.

При этом МИД России сообщал, что 25 апреля 250 боевиков атаковали международный аэропорт Бамако-Сену и расположенную рядом военную базу. Нападение "бандформирований" якобы было отражено Вооруженными силами Мали, а граждане РФ якобы не пострадали.

Напомним, в начале апреля FPV-дроны повстанцев разгромили лагерь "Африканского корпуса" РФ в Мали.

