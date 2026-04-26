Російські найманці втратили гелікоптер у Малі: загинув екіпаж і вогнева група

Російські найманці з "Африканського корпусу" втратили гелікоптер поблизу міста Гао в Малі. Військовий транспорт нібито збили повстанці.

Сепаратисти-туареги "Фронту визволення Азаваду" (FLA) разом із бойовиками-джихадистами JNIM, яких пов'язують з "Аль-Каїдою", розпочали масштабні наступальні дії проти військової хунти країни. Про це повідомляє ВВС.

Бої тривали в районі військової бази Каті поблизу столиці країни Бамако, в містах Гао та Кідаль та інших.

Речник FLA Мохамед Ельмаулуд Рамадан заявив, що його сили взяли під контроль кілька позицій у Гао та Кідалі, де якраз розміщується база колишніх "вагнерівців", яких генерал Ассімі Гоїта найняв для боротьби із повстанцями після військового перевороту у 2021 році.

У соціальних мережах публікують кадри, на яких, як стверджується, горить збитий гелікоптер російських найманців.

Стовп диму над місцем падіння гелікоптера у Малі Фото: соцмережi

У неділю вранці, 26 квітня, російський пропагандист Ілля Туманов, який адмініструє профільний авіаканал Fighterbomber, підтвердив, що росіяни втратили у Африці один з гелікоптерів, який попав під "зовнішній вогневий вплив" зенітно-ракетного комплексу.

Допис на каналі Fighterbomber Фото: соцмережi

Уточнюється, що екіпаж гелікоптера та мобільна вогнева група на борту загинули.

При цьому МЗС Росії повідомляло, що 25 квітня 250 бойовиків атакували міжнародний аеропорт Бамако-Сену та розташовану поряд військову базу. Напад "бандформувань" нібито був відбитий Збройними силами Малі, а громадяни РФ начебто не постраждали.

Нагадаємо, на початку квітня FPV-дрони повстанців розгромили табір "Африканського корпусу" РФ у Малі.

Також Фокус писав, як повстанці-туареги перемогли найманців-росіян, які воюють в Африці замість бойовиків приватної військової компанії "Вагнер".