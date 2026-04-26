Парамедик "Тайра" назвала принца Гарри побратимом: что их объединяет (фото)
Военнослужащая и парамедик Юлия Паевская отметила связь, которая возникла у нее с основателем спортивных соревнований для ветеранов Invictus Games. Контакт возник и сформировался после освобождения "Тайры" из российского плена.
Герцог Сассекский стал для украинской военнослужащей побратимом, который удержал ее на грани. Об этом Юлия Паевская рассказала в соцсети Instagram.
По ее словам, через полтора года после освобождения из плена, во время Игр Непокоренных в немецком Дюссельдорфе в сентябре 2023 года, она поделилась с принцем Гарри историей пережитого плена и увидела, как бывший солдат, который проходил службу в Афганистане, не просто понимает, но и до мелочей чувствует все, проживая каждое слово.
"Настоящий побратим — тот на кого ты всегда можешь положиться. И он знает, что может рассчитывать на каждого из нас взамен", — написала Юлия Паевская.
Она отметила, что Invictus Games, которые основал герцог Сассекский, стали операцией по возрождению для каждого из ветеранов, изуродованных войнами.
Начало полномасштабного российского вторжения парамедик встретила в Мариуполе, возглавляя эвакуационное отделение 61-го мобильного военного госпиталя. 16 марта россияне задержали ее на блокпосту в поселке Мангуш.
Паевская должна была выступать на Invictus Games 2022 в Гааге, но вместо нее на Игры Непокоренных поехала дочь Юлии, Анна-София, которая завоевала бронзовую награду в стрельбе из лука. Сборная Украины провела несколько акций #SaveTaira в Гааге, чтобы о пленнице узнало как можно больше людей. Юлию Паевскую удалось освободить после трех месяцев плена. В первую неделю после освобождения Юлии ей позвонил принц Гарри, выразив поддержку, писало издание Telegraph.
В Играх непокоренных-2023 Юлия Паевская заняла третье место в стрельбе из блочного лука, уступив в полуфинале американке Тиффани Хадгинс.
Напомним, во время неанонсированного визита в Киев принц Гарри обратился к президенту США Дональду Трампу и российскому диктатору Владимиру Путину с призывом прекратить боевые действия против Украины. Герцог Сассекский выступил на Киевском форуме по безопасности, призвав мир не игнорировать войну.
Впрочем, предполагают в издании The Mirror, речь Гарри может не понравиться американскому лидеру Дональду Трампу. Призыв руководство Белого дома сыграть роль в завершении российско-украинской войны, может создать "неудобную" ситуацию после его возвращения домой, в Калифорнию.