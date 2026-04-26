Парамедикиня "Тайра" назвала принца Гаррі побратимом: що їх поєднує (фото)

Військовослужбовиця та парамедикиня Юлія Паєвська наголосила на зв'язку, який виник у неї з засновником спортивних змагань для ветеранів Invictus Games. Контакт виник та сформувався після звільнення "Тайри" з російського полону.

Герцог Сассекський став для української військовослужбовиці побратимом, який утримав її на межі. Про це Юлія Паєвська розповіла у соцмережі Instagram.

За її словами, через півтора року після звільнення з полону, під час Ігор Нескорених у німецькому Дюссельдорфі у вересні 2023 року, вона поділилася з принцем Гаррі історією пережитого полону та побачила, як колишній солдат, який проходив службу в Афганістані, не просто розуміє, але й до дрібниць відчуває та розуміє все, проживаючи кожне слово.

"Справжній побратим — той на кого ти завжди можеш покластися. І він знає що може розраховувати на кожного із нас навзаєм", — написала Юлія Паєвська.

Відео дня

Вона зауважила, що Invictus Games, які заснував герцог Сассекський, стали операцією з відродження для кожного з ветеранів, знівечених війнами.

Початок повномасштабного російського вторгнення парамедикиня зустріла у Маріуполі, очолюючи евакуаційне відділення 61-го мобільного військового госпіталю. 16 березня росіяни затримали її на блокпості в селищі Мангуш.

Паєвська мала виступати на Invictus Games 2022 в Гаазі, але замість неї на Ігри нескорених поїхала донька Юлії, Анна-Софія, яка виборола бронзову нагороду в стрільбі з лука. Збірна України провела кілька акцій #SaveTaira в Гаазі, аби про полонянку дізналося якомога більше людей. Юлію Паєвську вдалося звільнити після трьох місяців полону. У перший тиждень після звільнення Юлії їй зателефонував принц Гаррі, висловивши підтримку, писало видання Telegraph.

У Іграх нескорених-2023 Юлія Паєвська зайняла третє місце у стрільбі з блочного луку, поступившись в півфіналі американці Тіффані Гадґінс.

Нагадаємо, під час неанонсованого візиту до Києва принц Гаррі звернувся до президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна із закликом припинити бойові дії проти України. Герцог Сассекський виступив на Київському безпековому форумі, закликавши світ не ігнорувати війну.

Утім, припускають у виданні The Mirror, промова Гаррі може не сподобатися американському лідеру Дональду Трампу. Заклик керівництво Білого дому відіграти роль у завершенні російсько-української війни, може створити "незручну" ситуацію після його повернення додому, у Каліфорнію.