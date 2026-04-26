В Мали повстанцы атаковали российскую военную базу: ликвидирован министр обороны страны

Туареги "Фронта освобождения Азавада" вместе с джихадистской группировкой "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" вошли в город Кидаль в Мали. В этом населенном пункте расположена военная база "Африканского корпуса" россиян.

Также повстанцы взорвали резиденцию министра обороны Садио Камары, который погиб при взрыве. Об этом сообщает Al Jazeera.

Нападавшие направили заминированный автомобиль со смертником на резиденцию Камары в укрепленном военном городке Кати, который расположен примерно в 15 км к северо-западу от столицы Бамако.

Мощный взрыв практически полностью разрушил здание и смерть военного стала серьезным ударом по вооруженным силам страны.

Главный лоббист присутствия российских наемников в стране был очень влиятельной фигурой в хунте, которая захватила власть во время военного переворота в 2021 году. Его даже считали возможным будущим лидером страны.

Садио Камара

Самопровозглашенный президент Мали Ассими Гоита во время атаки был перемещен в безопасное место и не пострадал.

Сейчас, как сообщается, бои продолжаются возле столицы Бамако, а также в некоторых городах на севере и центре.

Российские пропагандисты тем временем пишут о "достигнутых договоренностях" по выходу россиян с утраченной военной базы, а посольство РФ в Мали заявило об "успешном отражении всех атак", даже не упомянув об участии "Африканского корпуса".

Сообщение россиян в соцсети Фото: соцсети

Сообщение россиян в соцсети

Сообщение россиян в соцсети

Напомним, российские наемники из "Африканского корпуса" потеряли вертолет в Мали. Аппарат сбили повстанцы из ЗРК, экипаж и мобильная огневая группа, которая находилась на борту, погибли.

Также Фокус писал, что в начале апреля FPV-дроны повстанцев разгромили лагерь "Африканского корпуса" РФ в Мали.