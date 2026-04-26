У Малі повстанці атакували російську військову базу: ліквідовано міністра оборони країни

Туареги "Фронту визволення Азаваду" разом із джихадистським угрупованням "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін" увійшли у місто Кідаль в Малі. У цьому населеному пункті розташована військова база "Африканського корпусу" росіян.

Також повстанці підірвали резиденцію міністра оборони Садіо Камари, який загинув під час вибуху. Про це повідомляє Al Jazeera.

Нападники направили замінований автомобіль зі смертником на резиденцію Камари в укріпленому військовому містечку Каті, яке розташоване приблизно в 15 км на північний захід від столиці Бамако.

Потужний вибух практично повністю зруйнував будинок й смерть військового стала серйозним ударом по збройним силам країни.

Головний лобіст присутності російських найманців у країні був дуже впливовою фігурою у хунті, яка захопила владу під час військового перевороту у 2021 році. Його навіть вважали можливим майбутнім лідером країни.

Садіо Камара

Самопроголошений президент Малі Ассімі Гоїта під час атаки був переміщений у безпечне місце та не постраждав.

Наразі, як повідомляється, бої тривають біля столиці Бамако, а також у деяких містах на півночі та центрі.

Російські пропагандисти тим часом пишуть про "досягнуті домовленості" щодо виходу росіян із втраченої військової бази, а посольство РФ у Малі заявило про "успішне відбиття всіх атак", навіть не згадавши про участь "Африканського корпусу".

