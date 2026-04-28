ВСУ возводят линию обороны от Киевского водохранилища до Сум, — Сиротенко

Начальник инженерных войск Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Василий Сиротенко заявил о масштабном строительстве сплошной линии обороны на северном направлении. По его словам, укрепления создают от Киевского водохранилища до Сум, чтобы исключить внезапные угрозы с этой стороны.

Ситуация на фронте остается динамичной, и возможно любое развитие событий. Противник научился быстро формировать группировки и перебрасывать силы между флангами, поэтому Украина вынуждена активно наращивать оборону, сообщил Василий Сиротенко в комментарии "Укринформу".

"Сумы за короткий период смогли подготовить действительно глубокую и выносливую систему обороны. Это заметно и подтверждается даже спутниковыми снимками — в реальном времени можно наблюдать, как она создается. Параллельно продолжается обустройство сплошной линии обороны от Киевского водохранилища до Сум", — отметил Василий Сиротенко.

Василий Сиротенко.

К этим работам привлечены значительные ресурсы, чтобы завершить их в максимально короткие сроки и предотвратить любые неожиданные действия противника. Основная цель этих мероприятий — не допустить угроз с северного направления, в частности создание так называемой буферной зоны, которая могла бы позволить врагу влиять на украинскую территорию и оттеснять силы от государственной границы.

"На государственном уровне также поднят вопрос увеличения глубины обороны. Речь идет уже не только о прифронтовой зоне в 20 км, а о расширении до 100 км, включая ключевые логистические маршруты и пути передвижения военных и государственной инфраструктуры", — подчеркнул Василий Сиротенко.

Отдельное внимание уделяют перспективе создания подземных тоннелей. Они могут использоваться для логистики, перемещения военных, выхода на позиции и эвакуации раненых. Донецкая область, в частности Донбасс, стала одним из первых регионов, где внедрено больше всего инноваций в сфере обороны. Здесь построены многочисленные оборонительные рубежи, которые сдерживают противника и затрудняют его продвижение.

"Именно на Донбассе сейчас апробируются передовые подходы, которые впоследствии быстро распространяются на другие области. В частности, это Харьковская, Сумская, Запорожская и Херсонская области, где активно внедряют наработанные решения. Украина не стоит на месте: эффективные практики сразу масштабируются. Это позволяет повышать безопасность личного состава, уменьшать потери и усиливать обороноспособность на разных участках фронта", — указал Василий Сиротенко.

Украина активно внедряет эффективные практики, что позволяет повысить безопасность военных и уменьшить потери. Одной из основ является непрерывная линия невзрывных заграждений глубиной до 120-150 метров, причем таких линий создается несколько.

Эти рубежи дополняются туннелями, антидроновими дорогами и системами защиты на маршрутах выдвижения. Также применяются новые технологии борьбы с беспилотниками, в частности решения на базе оптоволокна.

"Параллельно развиваются роботизированные комплексы, которые могут выполнять боевые задачи с применением искусственного интеллекта и минимальным привлечением личного состава. Все эти решения постепенно реализуются. Хотя темпы не всегда соответствуют ожиданиям, Украина уже находится среди лидеров в изменении тактики и характера ведения боевых действий, а мир внимательно наблюдает за этим опытом и перенимает его", — подытожил Василий Сиротенко.

