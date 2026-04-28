ЗСУ зводять лінію оборони від Київського водосховища до Сум, — Сиротенко

Начальник інженерних військ Командування Сил підтримки Збройних сил України, бригадний генерал Василь Сиротенко заявив про масштабне будівництво суцільної лінії оборони на північному напрямку. За його словами, укріплення створюють від Київського водосховища до Сум, щоб унеможливити раптові загрози з цього боку.

Ситуація на фронті залишається динамічною, і можливий будь-який розвиток подій. Противник навчився швидко формувати угруповання та перекидати сили між флангами, тому Україна змушена активно нарощувати оборону, повідомив Василь Сиротенко у коментарі "Укрінформу".

"Суми за короткий період змогли підготувати справді глибоку й витривалу систему оборони. Це помітно і підтверджується навіть супутниковими знімками – у реальному часі можна спостерігати, як вона створюється. Паралельно триває облаштування суцільної лінії оборони від Київського водосховища до Сум", — зазначив Василь Сиротенко.

До цих робіт залучено значні ресурси, аби завершити їх у максимально короткі строки та запобігти будь-яким несподіваним діям противника. Основна мета цих заходів – не допустити загроз із північного напрямку, зокрема створення так званої буферної зони, яка могла б дозволити ворогу впливати на українську територію та відтісняти сили від державного кордону.

"На державному рівні також порушено питання збільшення глибини оборони. Йдеться вже не лише про прифронтову зону у 20 км, а про розширення до 100 км, включно з ключовими логістичними маршрутами та шляхами пересування військових і державної інфраструктури", — наголосив Василь Сиротенко.

Окрему увагу приділяють перспективі створення підземних тунелів. Вони можуть використовуватися для логістики, переміщення військових, виходу на позиції та евакуації поранених. Донецька область, зокрема Донбас, стала одним із перших регіонів, де впроваджено найбільше інновацій у сфері оборони. Тут збудовано численні оборонні рубежі, які стримують противника та ускладнюють його просування.

"Саме на Донбасі зараз апробуються передові підходи, які згодом швидко поширюються на інші області. Зокрема, це Харківська, Сумська, Запорізька та Херсонська області, де активно впроваджують напрацьовані рішення. Україна не стоїть на місці: ефективні практики одразу масштабуються. Це дозволяє підвищувати безпеку особового складу, зменшувати втрати та посилювати обороноздатність на різних ділянках фронту", — вказав Василь Сиротенко.

Україна активно впроваджує ефективні практики, що дозволяє підвищити безпеку військових і зменшити втрати. Однією з основ є безперервна лінія невибухових загороджень глибиною до 120–150 метрів, причому таких ліній створюється кілька.

Ці рубежі доповнюються тунелями, антидроновими дорогами та системами захисту на маршрутах висування. Також застосовуються нові технології боротьби з безпілотниками, зокрема рішення на базі оптоволокна.

"Паралельно розвиваються роботизовані комплекси, які можуть виконувати бойові завдання із застосуванням штучного інтелекту та мінімальним залученням особового складу. Усі ці рішення поступово реалізуються. Хоча темпи не завжди відповідають очікуванням, Україна вже перебуває серед лідерів у зміні тактики та характеру ведення бойових дій, а світ уважно спостерігає за цим досвідом і переймає його", — підсумував Василь Сиротенко.

