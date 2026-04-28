В Днепропетровской области мужчина умер на 6 день после мобилизации: в ТЦК назвали вероятную причину

В Днепре после мобилизации умер 43-летний мужчина — он находился в больнице в крайне тяжелом состоянии и не прожил и недели с момента призыва. Обстоятельства его смерти вызывают противоречия: в ТЦК говорят об эпилептических приступах, однако семья настаивает на том, что мужчина получил серьезные травмы.

В ответ на запрос издания "Радио Свобода" в Днепропетровском областном ТЦК и СП заявили, что во время прохождения службы у Евгения Лагунова случился эпилептический приступ, после чего его госпитализировали. В частности, в ведомстве рассказали, что Лагунов был призван на военную службу по мобилизации и проходил службу во взводе охраны одного из районных центров комплектования. По официальной версии, во время выполнения служебных обязанностей в расположении подразделения у него внезапно случился эпилептический приступ. После этого мужчину оперативно доставили в Магдалиновскую центральную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь.

Как отмечают в центре комплектования, впоследствии его перевели в больницу Самаровского района, где у него случился еще один приступ. После нескольких дней лечения там Лагунова направили в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова. Впрочем, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось — 8 марта мужчина умер. Стоит заметить, что он умер на 6 день после мобилизации.

Мать Евгений Лагунова в сюжете "Радио Свободы" рассказала, что в гражданской жизни мужчина был архитектором. Однако, 2 марта его задержали представители ТЦК, после чего он прошел военно-врачебную комиссию. Медики признали его годным к службе в тыловых подразделениях, учитывая, в частности, образование и профессиональные навыки, и направили для дальнейшего прохождения службы в один из районных ТЦК области.

Последний раз на связь с мужчиной выходили, когда его перевозили к месту службы. После этого, по словам родных и журналистов, связь с ним оборвалась, а впоследствии стало известно, что он находится в больнице в тяжелом состоянии — с многочисленными травмами и в коме.

В то же время семья погибшего категорически не согласна с версией об эпилепсии. Так, мать погибшего объяснила журналистам, что ее сын никогда не имел такого диагноза, а среди его проблем со здоровьем были только нарушения зрения и последствия старой травмы руки. Более того, сама же женщина узнала о событиях после мобилизации от адвоката и знакомых, поскольку сама находится за пределами Украины.

По словам стороны защиты, Лагунова дважды доставляли каретой скорой помощи в больницу, а во время второго обращения его госпитализировали в реанимацию. Там, как утверждают близкие, он находился в критическом состоянии: имел черепно-мозговую травму, переломы, многочисленные ушибы, а также нуждался в искусственной вентиляции легких. Из-за судорог его неоднократно вводили в медикаментозную кому.

Адвокат семьи отмечает, что характер зафиксированных повреждений вызывает серьезные сомнения относительно их случайного происхождения. В частности, речь идет о переломах и травмах, которые, по ее словам, невозможно получить в результате одного падения. В медицинских документах причиной смерти указано совместную тупую травму тела, полученную в результате действия тупого предмета, при этом умысел не установлен.

Кроме этого, после смерти сына мать обратилась в областную прокуратуру, и только после этого, 16 марта, правоохранители открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". В полиции подтвердили, что сейчас продолжается досудебное расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точные причины смерти и все обстоятельства происшествия.

По словам матери, с ней до сих пор не контактировали следователи. И все же семья настаивает на объективном расследовании и установлении всех причастных к событиям, предшествовавшим смерти Евгения Лагунова. А окончательные выводы по делу ожидаются после завершения экспертизы, которая должна пролить свет на причины полученных травм и саму смерть мужчины.

