На Дніпропетровщині чоловік помер на 6 день після мобілізації: у ТЦК назвали ймовірну причину

У Дніпрі після мобілізації помер 43-річний чоловік — він перебував у лікарні у вкрай тяжкому стані та не прожив і тижня від моменту призову. Обставини його смерті викликають суперечності: у ТЦК говорять про епілептичні напади, однак родина наполягає на тому, що чоловік зазнав серйозних травм.

У відповідь на запит видання "Радіо Свобода" у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП заявили, що під час проходження служби у Євгена Лагунова стався епілептичний напад, після чого його госпіталізували. Зокрема, у відомстві розповіли, що Лагунов був призваний на військову службу за мобілізацією та проходив службу у взводі охорони одного з районних центрів комплектування. За офіційною версією, під час виконання службових обов’язків у розташуванні підрозділу у нього раптово стався епілептичний приступ. Після цього чоловіка оперативно доставили до Магдалинівської центральної лікарні, де йому надали першу медичну допомогу.

Відео дня

Як зазначають у центрі комплектування, згодом його перевели до лікарні Самарівського району, де у нього стався ще один напад. Після кількох днів лікування там Лагунова направили до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Втім, попри надану медичну допомогу, врятувати його не вдалося — 8 березня чоловік помер. Варто зауважити, що він помер на 6 день після мобілізації.

Мати Євген Лагунова у сюжеті "Радіо Свободи" розповіла, що у цивільному житті чоловік був архітектором. Однак, 2 березня його затримали представники ТЦК, після чого він пройшов військово-лікарську комісію. Медики визнали його придатним до служби у тилових підрозділах, зважаючи, зокрема, на освіту та професійні навички, і направили для подальшого проходження служби до одного з районних ТЦК області.

Востаннє на зв’язок із чоловіком виходили, коли його перевозили до місця служби. Після цього, за словами рідних і журналістів, зв’язок із ним обірвався, а згодом стало відомо, що він перебуває у лікарні в тяжкому стані — з численними травмами та в комі.

Водночас родина загиблого категорично не погоджується з версією про епілепсію. Так, мати загиблого пояснила журналістам, що її син ніколи не мав такого діагнозу, а серед його проблем зі здоров’ям були лише порушення зору та наслідки старої травми руки. Ба більше, сама ж жінка дізналася про події після мобілізації від адвокатки та знайомих, оскільки сама перебуває за межами України.

За словами сторони захисту, Лагунова двічі доставляли каретою швидкої допомоги до лікарні, а під час другого звернення його госпіталізували до реанімації. Там, як стверджують близькі, він перебував у критичному стані: мав черепно-мозкову травму, переломи, численні забої, а також потребував штучної вентиляції легень. Через судоми його неодноразово вводили у медикаментозну кому.

Адвокатка родини зазначає, що характер зафіксованих ушкоджень викликає серйозні сумніви щодо їх випадкового походження. Зокрема, йдеться про переломи та травми, які, за її словами, неможливо отримати внаслідок одного падіння. У медичних документах причиною смерті вказано сумісну тупу травму тіла, отриману внаслідок дії тупого предмета, при цьому намір не встановлений.

Окрім цього, після смерті сина мати звернулася до обласної прокуратури, і лише після цього, 16 березня, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". У поліції підтвердили, що наразі триває досудове розслідування, призначено судово-медичну експертизу, яка має встановити точні причини смерті та всі обставини події.

За словами матері, з нею досі не контактували слідчі. Та все ж родина наполягає на об’єктивному розслідуванні та встановленні всіх причетних до подій, що передували смерті Євгена Лагунова. А остаточні висновки у справі очікуються після завершення експертизи, яка має пролити світло на причини отриманих травм і саму смерть чоловіка.

Нагадаємо, що 21 квітня в Одесі правоохоронні органи викрили діяльність організованої групи, яка, за версією слідства, займалася незаконним вимаганням коштів у громадян. За попередніми даними, учасники схеми чинили психологічний тиск, а також погрожували застосуванням сили та примусовим направленням до зони бойових дій.

Також Фокус писав, що у Львові під час перевірки військового обліку виник конфлікт між представниками ТЦК та групою жінок, які намагалися силою перешкодити мобілізації чоловіка. Попри спротив, його доставили до ТЦК, де він має пройти військово-лікарську комісію.