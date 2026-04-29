Украинская дроновая компания получила запрос на защиту судна в Ормузе

Один из крупнейших производителей FPV-дронов в Украине, компания TAF Industries, получила запрос от судовладельцев по обеспечению безопасности судов при прохождении Ормузского пролива. Речь идет о возможном направлении украинских специалистов с антидронными средствами на Ближний Восток.

Их задача — обеспечить защиту корабля во время прохождения через Ормузский пролив, который сейчас частично блокирует Иран, сообщают BBC News Украина. Это первый подобный запрос к частной украинской компании о предоставлении услуги "военного консалтинга" в сфере безопасности морского судоходства в этом регионе.

С начала войны в Иране десятки украинских производителей дронов получали запросы на экспорт своей продукции от стран Персидского залива. Впрочем, по состоянию на конец апреля ни одна такая заявка не была согласована на государственном уровне, несмотря на то, что еще в феврале украинская власть заявляла о "разблокировании экспорта оружия".

Украина связывает вопрос экспорта вооружения с политическими договоренностями со странами Ближнего Востока. Вечером 28 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что принял ряд решений, которые должны упростить передачу украинского вооружения и экспертизы за границу в рамках соответствующих договоренностей с партнерами.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова помочь в разблокировании пролива, поделившись опытом Черноморского продовольственного коридора.

"Мы получили запрос от одного из судовладельцев по обеспечению безопасности прохождения его судна через Ормузский пролив. Это о предоставлении услуги military consulting, а не об экспорте дронов", — сказал основатель компании TAF Industries Александр Яковенко.

Украинские специалисты могут находиться на борту судна во время прохождения пролива и использовать собственные средства, в частности дроны-перехватчики, для защиты от иранских "шахедов". После успешного прохождения судна услуга будет считаться выполненной.

Как государство регулирует экспорт и развитие дроновых компаний

TAF Industries является одним из крупнейших производителей FPV-дронов, систем РЭБ и дронов-перехватчиков Kolibri и Octopus. Компания также планирует расширить линейку беспилотных ударных систем. Яковенко отмечает, что украинский боевой опыт является конкурентным преимуществом на мировом рынке.

Однако для реализации такого запроса необходимо получить разрешения от государственных органов — Государственной службы экспортного контроля и соответствующей межведомственной комиссии. По состоянию на конец апреля ни одного разрешения на экспорт готового оружия не выдано. В то же время уже есть разрешения на экспорт технологий и военных услуг.

TAF Industries уже создала несколько международных партнерств. В частности, в феврале компания подписала соглашение с немецкой Wingcopter в рамках программы Build with Ukraine. В апреле было создано совместное производство с компанией THYRA, а также заключено соглашение с финской Summa Defence о масштабировании производства FPV-дронов.

Несмотря на интерес к украинским дронам, заявки на их экспорт фактически не рассматриваются. Представители бизнеса заявляют о затягивании процесса. Глава ГСЭК Олег Цильвик признает задержки, но объясняет их сложностью процедур, которые могут длиться до 90 дней.

Украинская власть при этом делает ставку не на прямой экспорт, а на долгосрочные контракты и совместные проекты. Президент Зеленский сообщал о договоренностях с ОАЭ, Саудовской Аравией и Катаром о совместном производстве дронов. Кроме того, Украина уже направила специалистов по антидроновой защите в страны региона.

В обмен ожидается получение ракет для систем Patriot или помощи в энергетике. В конце марта Украина договорилась о поставках дизельного топлива с Ближнего Востока. Президент также критиковал компании, которые пытаются экспортировать вооружение без координации с государством. В то же время 28 апреля он заявил об упрощении процедур и внедрении "автоматических разрешений" для экспорта.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил о запуске экспорта украинского вооружения за границу после совещания по этому вопросу. Он отметил, что все детали механизма уже согласованы на уровне государственных институтов.

Ранее мы также информировали, что глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявлял о необходимости расширения структуры экспорта Украины для развития экономики. По его словам, страна должна уменьшать зависимость от сырья и наращивать экспорт продукции с добавленной стоимостью.