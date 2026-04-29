Українська дронова компанія отримала запит на захист судна в Ормузі

Один із найбільших виробників FPV-дронів в Україні, компанія TAF Industries, отримала запит від судновласників щодо забезпечення безпеки суден під час проходження Ормузької протоки. Йдеться про можливе направлення українських фахівців із антидроновими засобами на Близький Схід.

Їхнє завдання — забезпечити захист корабля під час проходження через Ормузьку протоку, яку наразі частково блокує Іран, повідомляють BBC News Україна. Це перший подібний запит до приватної української компанії щодо надання послуги "військового консалтингу" у сфері безпеки морського судноплавства в цьому регіоні.

З початку війни в Ірані десятки українських виробників дронів отримували запити на експорт своєї продукції від країн Перської затоки. Втім, станом на кінець квітня жодна така заявка не була погоджена на державному рівні, попри те, що ще в лютому українська влада заявляла про "розблокування експорту зброї".

Україна пов’язує питання експорту озброєння з політичними домовленостями з країнами Близького Сходу. Увечері 28 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалив низку рішень, які мають спростити передачу українського озброєння та експертизи за кордон у межах відповідних домовленостей із партнерами.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова допомогти у розблокуванні протоки, поділившись досвідом Чорноморського продовольчого коридору.

"Ми отримали запит від одного з судновласників щодо забезпечення безпеки проходження його судна Ормузькою протокою. Це про надання послуги military consulting, а не про експорт дронів", — сказав засновник компанії TAF Industries Олександр Яковенко.

Українські фахівці можуть перебувати на борту судна під час проходження протоки та використовувати власні засоби, зокрема дрони-перехоплювачі, для захисту від іранських "шахедів". Після успішного проходження судна послуга вважатиметься виконаною.

Як держава регулює експорт і розвиток дронових компаній

TAF Industries є одним із найбільших виробників FPV-дронів, систем РЕБ та дронів-перехоплювачів Kolibri і Octopus. Компанія також планує розширити лінійку безпілотних ударних систем. Яковенко наголошує, що український бойовий досвід є конкурентною перевагою на світовому ринку.

Однак для реалізації такого запиту необхідно отримати дозволи від державних органів – Державної служби експортного контролю та відповідної міжвідомчої комісії. Станом на кінець квітня жодного дозволу на експорт готової зброї не видано. Водночас вже є дозволи на експорт технологій і військових послуг.

TAF Industries вже створила кілька міжнародних партнерств. Зокрема, у лютому компанія підписала угоду з німецькою Wingcopter у межах програми Build with Ukraine. У квітні було створено спільне виробництво з компанією THYRA, а також укладено угоду з фінською Summa Defence щодо масштабування виробництва FPV-дронів.

Попри інтерес до українських дронів, заявки на їхній експорт фактично не розглядаються. Представники бізнесу заявляють про затягування процесу. Очільник ДСЕК Олег Цільвік визнає затримки, але пояснює їх складністю процедур, які можуть тривати до 90 днів.

Українська влада водночас робить ставку не на прямий експорт, а на довгострокові контракти та спільні проєкти. Президент Зеленський повідомляв про домовленості з ОАЕ, Саудівською Аравією та Катаром щодо спільного виробництва дронів. Крім того, Україна вже направила фахівців із антидронового захисту в країни регіону.

В обмін очікується отримання ракет для систем Patriot або допомоги в енергетиці. Наприкінці березня Україна домовилася про постачання дизельного пального з Близького Сходу. Президент також критикував компанії, які намагаються експортувати озброєння без координації з державою. Водночас 28 квітня він заявив про спрощення процедур і впровадження "автоматичних дозволів" для експорту.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив про запуск експорту українського озброєння за кордон після наради з цього питання. Він наголосив, що всі деталі механізму вже погоджені на рівні державних інституцій.

Раніше ми також інформували, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявляв про необхідність розширення структури експорту України для розвитку економіки. За його словами, країна має зменшувати залежність від сировини та нарощувати експорт продукції з доданою вартістю.