Украина начинает экспорт оружия: как будет работать механизм, — Зеленский

Украина начнет экспортировать оружие собственного производства за границу. Профицит производственных возможностей в Украине по некоторым видам оружия достигает 50%.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам совещания по ключевым вопросам экспорта украинского оружия.

По его словам, были согласованы все детали экспорта.

"Сейчас наша экспертиза безопасности и оружие, которое было проверено современной войной, интересна всем партнерам, которые способны обеспечить себе реальный уровень защиты национальной государственности и жизни людей", — отметил президент.

Как будет работать украинский экспорт оружия

Зеленский объявил, что Украина предложила партнерам специальный формат Drone Deals. Он будет предусматривать специальные соглашения по производству и поставке украинских дронов, ракет, снарядов и других востребованных видов оружия, боевой техники, софта, интеграции с оборонными системами партнеров, а также обеспечение нашей экспертизы и нужного Украине технологического обмена.

На межгосударственном уровне будут определяться рамки для работы по безопасности. При этом Зеленский отметил, что будут упрощены бюрократические процедуры, не уточнив, как именно.

"Украинские компании получат реальную возможность выхода на рынок стран-партнеров при условии права наших военных взять необходимый объем оружия первыми. Профицит производственных возможностей в Украине по некоторым видам оружия достигает 50%, и это прямой результат наших государственных инвестиций в оборонную промышленность Украины и нашего сотрудничества с партнерами", — подчеркнул Зеленский.

Украина не допустит экспорт в Россию

Отдельно Зеленский поручил МИД, разведчикам и СБУ определить перечень стран, в которые экспорт нашего оружия невозможен по причинам их сотрудничества с государством-агрессором. Он пояснил, что это достаточно серьезный и важный вызов для Украины.

В приоритете поставки оружия будут Силы обороны Украины

Президент также отметил, что СНБО будет осуществлять контроль экспорта оружия. Важным моментом он назвал то, что в первую очередь будут обеспечиваться потребности Сил обороны и безопасности Украины в оружии, а на экспорт будет отправляться только избыток — то, что производители могут сделать сверх государственного заказа в Украине. Министерство обороны Украины и Генеральный штаб будут определять объемы потребности Сил обороны нашего государства.

