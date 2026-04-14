"Показал свои игрушки": фото Зеленского с украинским оружием стало мемом (фото)

13 апреля президент Владимир Зеленский во время поздравления с Днем украинского оружейника опубликовал фотографию на фоне вооружения украинского производства. Там были представлены различные ракеты и дроны.

В то же время в сети это фото стало вирусным, а украинцы отреагировали традиционно — с юмором — и создали ряд мемов. Фокус собрал подборку лучших из этих мемов.

Так, украинский стендап-комик Антон Тимошенко подписал это фото "Лисан аль-Гайб". Это термин из вымышленной вселенной "Дюна", созданной Фрэнком Гербертом. Первоисточником перечня является "Терминология Империи" — глоссарий, содержащийся в романе "Дюна". "Лисан аль-Гайб" переводится как "Голос из Дальнего Мира" — пророк из другого мира во фрименских мессианских легендах. Иногда его также переводят как "Тот, кто дает Воду".

Пост Антона Тимошенко Фото: Скриншот

Зато паблик "Бро сбросил мем" вспоминает, как в детстве дети фотографируются со всеми своими игрушками одновременно.

Відео дня

Мем с Зеленским Фото: Скриншот

Автор другого мема делает более взрослую шутку, сравнивая украинское вооружение на фото Зеленского с игрушками для взрослых. Фото опубликовал у себя Telegraf.

Мем с Зеленским Фото: telegraf

А паблик "Социально-Бытовой Журнал "Водограй" вспоминает старый мем про "Привет, да просто написал", где парень, став более успешным якобы пишет бывшей девушке.

Мем с Зеленским Фото: Скриншот

В комментариях Зеленского сравнивают с Генералом-Фабрикатором Марса — персонажем из вселенной Warhammer 40000.

Мем с Зеленским Фото: Скриншот

Что предшествовало созданию серий мемов

13 апреля во время поздравления работников оборонно-промышленного комплекса Украины Зеленский опубликовал фотографии с украинским вооружением.

"Украина имеет свое дальнобойное ракетное оружие. Не просто разработку, а реальную силу, которая уже работает. "Фламинго" и "Рута", "Пекло" и "Нептун", "Паляница" и "Ольха" — мы уже можем всем этим гордиться, но останавливаться на этом точно не будем. Это только наши начальные шаги. Индустрия будет развиваться, и враг будет это чувствовать", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский с ракетами Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Напомним, что 13 апреля в Министерстве иностранных дел Украины открыли обновленную экспозицию оборонных решений, посвященную Дню работника оборонно-промышленного комплекса. Новинки отечественного ОПК показали иностранным дипломатам.

Ранее сообщалось, что компания-производитель ракет "Фламинго" зарезервировала два бренда, Pelican и Peace Dove для новых средств поражения Украины,