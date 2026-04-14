"Показав свої іграшки": фото Зеленського з українською зброєю стало мемом (фото)

13 квітня президент Володимир Зеленський під час привітання з Днем українського зброяра опублікував фотографію на фоні озброєння українського виробництва. Там були представлені різноманітні ракети та дрони.

Водночас у мережі це фото стало вірусним, а українці відреагували традиційно — з гумором — та створили низку мемів. Фокус зібрав підбірку найкращих з цих мемів.

Так, український стендап-комік Антон Тимошенко підписав це фото "Лісан аль-Гайб". Це термін з вигаданого всесвіту "Дюна", створеного Френком Гербертом. Першоджерелом переліку є "Термінологія Імперії" — глосарій, що міститься в романі "Дюна". "Лісан аль-Гайб" перекладається як "Голос із Дальнього Світу" — пророк з іншого світу у фрименських месіанських легендах. Іноді його також перекладають як "Той, хто дає Воду".

Пост Антона Тимошенка Фото: Скриншот

Натомість паблік "Бро скинув мем" згадує, як в дитинстві малеча фотографується з усіма своїми іграшками одночасно.

Мем з Зеленським Фото: Скриншот

Автор іншого мему робить більш дорослий жарт, порівнюючи українське озброєння на фото Зеленського з іграшками для дорослих. Фото опублікував у себе Telegraf.

Мем з Зеленським Фото: telegraf

А паблік "Соціально-Побутовий Журнал "Водограй" згадує старий мем про "Привет, да просто написал", де хлопець, ставши більш успішним нібито пише колишній дівчині.

Мем з Зеленським Фото: Скриншот

У коментарях Зеленського порівнюють з Генералом-Фабрикатором Марса — персонажем з всесвіту Warhammer 40000.

Мем з Зеленським Фото: Скриншот

Що передувало створенню серій мемів

13 квітня під час привітання працівників оборонно-промислового комплексу України Зеленський опублікував фотографії з українським озброєнням.

"Україна має свою далекобійну ракетну зброю. Не просто розробку, а реальну силу, яка вже працює. "Фламінго" й "Рута", "Пекло" й "Нептун", "Паляниця" та "Вільха" — ми вже можемо всім цим пишатися, але зупинятися на цьому точно не будемо. Це тільки наші початкові кроки. Індустрія буде розвиватись, і ворог буде це відчувати", — наголосив Зеленський.

Зеленський з ракетами Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Нагадаємо, що 13 квітня у Міністерстві закордонних справ України відкрили оновлену експозицію оборонних рішень, присвячену Дню працівника оборонно-промислового комплексу. Новинки вітчизняного ОПК показали іноземним дипломатам.

Раніше повідомлялося, що компанія-виробник ракет "Фламінго" зарезервувала два бренди, Pelican і Peace Dove для нових засобів ураження України,