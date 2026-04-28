Україна починає експорт зброї: як працюватиме механізм, — Зеленський

Україна розпочне експортувати зброю власного виробництва за кордон. Профіцит виробничих спроможностей в Україні за деякими видами зброї досягає 50%.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками наради щодо ключових питань експорту української зброї.

За його словами, були погоджені всі деталі експорту.

"Наразі наша безпекова експертиза та зброя, що була перевірена сучасною війною, цікава всім партнерам, які спроможні забезпечити собі реальний рівень захисту національної державності та життя людей", — зазначив президент.

Як працюватиме український експорт зброї

Зеленський оголосив, що Україна запропонувала партнерам спеціальний формат Drone Deals. Він передбачатиме спеціальні угоди щодо виробництва та постачання українських дронів, ракет, снарядів та інших затребуваних видів зброї, бойової техніки, софту, інтеграції з оборонними системами партнерів, а також забезпечення нашої експертизи та потрібного Україні технологічного обміну.

На міждержавному рівні будуть визначатися рамки для безпекової роботи. При цьому Зеленський відзначив, що будуть спрощені бюрократичні процедури, не уточнивши, як саме.

"Українські компанії отримають реальну можливість виходу на ринок країн-партнерів за умови права наших військових узяти необхідний обсяг зброї першими. Профіцит виробничих спроможностей в Україні за деякими видами зброї досягає 50%, і це прямий результат наших державних інвестицій в оборонну промисловість України та нашої співпраці з партнерами", — наголосив Зеленський.

Україна не допустить експорт до Росії

Окремо Зеленський доручив МЗС, розвідникам та СБУ визначити перелік країн, до яких експорт нашої зброї неможливий із причин їхньої співпраці з державою-агресором. Він пояснив, що це достатньо серйозний і важливий виклик для України.

У пріоритеті постачання зброї будуть Сили оборони України

Президент також наголосив, що РНБО здійснюватиме контроль експорту зброї. Важливим моментом він назвав те, що першочергово забезпечуватимуться потреби Сил оборони та безпеки України у зброї, а на експорт відправлятиметься лише надлишок – те, що виробники можуть зробити понад державне замовлення в Україні. Міністерство оборони України та Генеральний штаб визначатимуть обсяги потреби Сил оборони нашої держави.

13 квітня президент Володимир Зеленський під час привітання з Днем українського зброяра опублікував фотографію на фоні озброєння українського виробництва. Там були представлені різноманітні ракети та дрони.

У той же день у Міністерстві закордонних справ України відкрили оновлену експозицію оборонних рішень, присвячену Дню працівника оборонно-промислового комплексу. Новинки вітчизняного ОПК показали іноземним дипломатам.

Раніше повідомлялося, що компанія-виробник ракет "Фламінго" зарезервувала два бренди, Pelican і Peace Dove для нових засобів ураження України,