Эффект HIMARS: Силы обороны ежедневно уничтожают сотни единиц автотехники РФ, что это дает, — эксперт

Украинские военные ежедневно уничтожают и повреждают сотни единиц автомобильной техники армии РФ, что серьезно влияет на ее логистику. Удары наносятся на расстоянии до 100 км от линии фронта.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, сейчас Силы обороны применяют собственные средства поражения и повторяют эффект, как после появления HIMARS в 2022 году, когда уничтожали склады и базы врага на расстоянии до 80 км.

Он отметил, что сейчас под ударами оказывается не только техника на передовой, но и транспорт, который обеспечивает логистику на глубину до 100 км.

"Речь идет не только о технике переднего края (ред. зоны непосредственных боевых действий), но и об уничтожении автомобильной техники, которая обеспечивает подвоз ресурсов на эти позиции. Россияне буквально нервничают из-за таких ударов", — пояснил Селезнев.

Эксперт добавил, что украинские силы имеют все больше ресурсов для таких ударов.

"Чем дальше, тем больше украинская армия получает ресурсов, противник и в дальнейшем будет нести огромные потери", — сказал он.

По его словам, это означает дальнейшее истощение ресурсов армии РФ.

Ранее в ВСУ сообщали, что инженерные заграждения стали одним из ключевых элементов обороны и ежемесячно наносят российской армии до тысячи потерь. По словам начальника инженерных войск Василия Сиротенко, только в марте 2026 года на таких рубежах уничтожили 663 оккупантов и 95 единиц техники.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что российская армия не имеет сильной позиции на фронте и не побеждает в войне. По его словам, ВСУ сейчас находятся в лучшем положении за последние 9-10 месяцев, хотя Украина в то же время заинтересована в завершении войны.