Ефект HIMARS: Сили оборони щодня знищують сотні одиниць автотехніки РФ, що це дає, — експерт

Українські військові щодня знищують і пошкоджують сотні одиниць автомобільної техніки армії РФ, що серйозно впливає на її логістику. Удари завдають на відстані до 100 км від лінії фронту.

Про це повідомив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, зараз Сили оборони застосовують власні засоби ураження і повторюють ефект, як після появи HIMARS у 2022 році, коли знищували склади та бази ворога на відстані до 80 км.

Він зазначив, що нині під ударами опиняється не лише техніка на передовій, а й транспорт, який забезпечує логістику на глибину до 100 км.

“Йдеться не лише про техніку переднього краю (ред. зони безпосередніх бойових дій), а й про знищення автомобільної техніки, яка забезпечує підвезення ресурсів на ці позиції. Росіяни буквально нервують через такі удари”, — пояснив Селезньов.

Експерт додав, що українські сили мають дедалі більше ресурсів для таких ударів.

“Що далі, то більше українська армія отримує ресурсів, противник і надалі зазнаватиме величезних втрат”, — сказав він.

За його словами, це означає подальше виснаження ресурсів армії РФ.

Раніше у ЗСУ повідомляли, що інженерні загородження стали одним із ключових елементів оборони та щомісяця завдають російській армії до тисячі втрат. За словами начальника інженерних військ Василя Сиротенка, лише у березні 2026 року на таких рубежах знищили 663 окупантів і 95 одиниць техніки.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що російська армія не має сильної позиції на фронті і не перемагає у війні. За його словами, ЗСУ нині перебувають у найкращому становищі за останні 9–10 місяців, хоча Україна водночас зацікавлена у завершенні війни.