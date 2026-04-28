Армія РФ щомісяця втрачає до тисячі військових на інженерних загородженнях, — ЗСУ

Інженерні загородження щомісяця завдають російським військам до тисячі втрат, поступаючись за ефективністю лише безпілотним системам.

Про це, як повідомляє “Укрінформ”, заявив бригадний генерал та начальник інженерних військ ЗСУ Василь Сиротенко під час форуму Combat Engineer & Logistics 2026.

За його словами, сьогодні загородження стали не допоміжним, а одним із ключових чинників ураження противника на полі бою.

Він пояснив, що сучасна оборона базується на суцільній багатошаровій системі перешкод — дротяних загородженнях, протитанкових ровах і “зубах дракона”, які поєднуються з мінуванням.

“Противник зупиняється, дезорієнтується та зазнає втрат безпосередньо на цих рубежах”, — сказав Сиротенко.

Окремо офіцер наголосив на психологічному ефекті таких систем: вони змушують ворога змінювати плани, витрачати ресурси на розвідку або шукати обхідні шляхи. Це дозволяє нав’язувати противнику невигідний сценарій дій і знижує його темп наступу.

За словами генерала, лише у березні 2026 року на інженерних загородженнях знищили 663 окупантів, а також 95 одиниць техніки. Якщо ж ворога не ліквідовують одразу, загородження створюють умови, щоб його добили інші підрозділи, зокрема оператори дронів.

Він підкреслив, що забезпечення загородженнями та боєприпасами нині є одним із пріоритетів оборонної стратегії, оскільки вони не лише стримують, а й безпосередньо знищують противника.

