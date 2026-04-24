ЗС РФ дедалі більше переходять на дешеві БпЛА "Молнія": "Флеш" пояснив, що ускладнює їх збиття

У ближчій зоні бойових дій по всіх фронтах росіяни намагаються скоротити використання дорогих ударних дронів і переходять дедалі більше на дешеві безпілотники типу "Молнія". Для українських військових це має нові виклики.

Існує декілька нюансів, які ускладнюють Силам оборони роботу зі знищення російських безпілотників цього типу. Про це 24 квітня розповів радник міністра оборони, фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескреснов.

Перший нюанс — у дальності роботи відеоканалу "Молнії" досягається потужними VTX 5-10 Вт, що спрямовують антени. Щоб усунути це, українським військовим необхідно забезпечити захист відповідними засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) на подобі "Штор".

"Дуже хотілося б, щоб наші виробники швидше завалили фронт РЕБ по відео типу "Штори". Працюємо", — пояснив Сергій "Флеш".

Наступний нюанс у тому, що Україна має багато засобів РЕБ, щоб "придушувати" канали управління цими дронами, однак потрібно додавати більше засобів виявлення частоти пультів.

Відео дня

"У нас багато РЕБ для придушення каналів управління "Молніями", але треба додавати засоби виявлення частот пультів. Наразі тиснути перебором — це утопія. Дуже багато варіантів частот", — зазначив експерт.

Ще один нюанс полягає у тому, що ворог добре знає тактико-технічні характеристики українських засобів РЕБ.

"Вони знають, що кожен РЕБ має ліміт по ширині придушення і намагаються в складних моментах робити ППРЧ шириною 300-600 МГц і більше", — зазначив фахівець.

За його словами, з такою шириною смуги падає дальність управління, проте водночас зростає складність придушення. Українським виробникам необхідно звернути увагу на це при створенні нових засобів радіоелектронної боротьби.

"А ще більшим потоком "Молнії" ворог намагається перенавантажити наші екіпажі зенітних дронів", — додав "Флеш".

Ворог нарощує застосування "Молній": що відомо

Про те, що ворог дедалі більше переходить на "Молнії", ще 9 квітня розповідав український офіцер із позивним "Алекс". За його словами, це не просто черговий тип безпілотників, а універсальна платформа, яка швидко еволюціонує та створює нові ризики для української оборони.

Раніше Сергій "Флеш" розповідав в інтерв'ю виданню Business Insider, що РФ модернізувала БпЛА "Молнія", перетворивши їх у дешеві засоби розвідки у війні з Україною. Ці дрони здатні виконувати як розвідувальні, так і ударні завдання у війні проти України.

Нагадаємо, 24 квітня видання Business Insider оприлюднило супутникові знімки, які підтверджують, що РФ побудувала базу для запуску реактивних дронів поблизу України.