ВС РФ все больше переходят на дешевые БпЛА "Молния": "Флеш" объяснил, что затрудняет их сбитие

В ближайшей зоне боевых действий по всем фронтам россияне пытаются сократить использование дорогих ударных дронов и переходят все больше на дешевые беспилотники типа "Молния". Для украинских военных это имеет новые вызовы.

Существует несколько нюансов, которые затрудняют Силам обороны работу по уничтожению российских беспилотников этого типа. Об этом 24 апреля рассказал советник министра обороны, специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескреснов.

Первый нюанс — в дальности работы видеоканала "Молнии" достигается мощными VTX 5-10 Вт, направляющими антенны. Чтобы устранить это, украинским военным необходимо обеспечить защиту соответствующими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на подобии "Штор".

"Очень хотелось бы, чтобы наши производители быстрее завалили фронт РЭБ по видео типа "Шторы". Работаем", — пояснил Сергей "Флеш".

Следующий нюанс в том, что Украина имеет много средств РЭБ, чтобы "подавлять" каналы управления этими дронами, однако нужно добавлять больше средств обнаружения частоты пультов.

"У нас много РЭБ для подавления каналов управления "Молниями", но надо добавлять средства обнаружения частот пультов. Сейчас давить перебором — это утопия. Очень много вариантов частот", — отметил эксперт.

Еще один нюанс заключается в том, что враг хорошо знает тактико-технические характеристики украинских средств РЭБ.

"Они знают, что каждый РЭБ имеет лимит по ширине подавления и стараются в сложных моментах делать ППРЧ шириной 300-600 МГц и более", — отметил специалист.

По его словам, с такой шириной полосы падает дальность управления, однако в то же время возрастает сложность подавления. Украинским производителям необходимо обратить внимание на это при создании новых средств радиоэлектронной борьбы.

"А еще большим потоком "Молнии" враг пытается перегрузить наши экипажи зенитных дронов", — добавил "Флеш".

Враг наращивает применение "Молний": что известно

О том, что враг все больше переходит на "Молнии", еще 9 апреля рассказывал украинский офицер с позывным "Алекс". По его словам, это не просто очередной тип беспилотников, а универсальная платформа, которая быстро эволюционирует и создает новые риски для украинской обороны.

Ранее Сергей "Флеш" рассказывал в интервью изданию Business Insider, что РФ модернизировала БпЛА "Молния", превратив их в дешевые средства разведки в войне с Украиной. Эти дроны способны выполнять как разведывательные, так и ударные задачи в войне против Украины.

Напомним, 24 апреля издание Business Insider обнародовало спутниковые снимки, которые подтверждают, что РФ построила базу для запуска реактивных дронов вблизи Украины.