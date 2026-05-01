Появился обновленный комплекс FENEK, который "слышит" крылатые ракеты: как датчики обнаруживают Х-101

Крылатые ракеты Вооруженных сил Российской Федерации создают акустический шум, двигаясь к цели, и этот шум воспринимается детекторами FENEK, рассказали на профильном портале. Ранее комплекс датчиков использовали, чтобы "слышать" дроны и диверсантов, а теперь — для перехвата более опасных средств поражения. Как работает система, способная различить стрелка в толпе и обнаружить ракету, которая несется на электростанцию на скорости несколько Махов?

Российские дроны-камикадзе на оптоволокне не излучают радиосигнал, но вместо этого шумят, и благодаря этому детекторы способны обнаружить опасный объект, говорится в статье на портале "Милитарный". Аналогичный принцип используют для обнаружения крылатых ракет ВС РФ, которые летят на объекты инфраструктуры, прячась в изгибах рельефа. Фокус разобрался, как детектор FENEK, который выглядит как необычный микрофон, может стать частью средств ПВО Украины.

Система ПВО Украины — как работает детектор FENEK

Компания-производитель рассказала "Милитарному", что датчики получили возможность обнаруживать российские дроны-камикадзе "Шахед" и крылатые ракеты (речь идет о Х-101, "Калибры" или другие, не уточняется). Выяснилось, что зона обнаружения "Шахеда" составляет 3 км, а крылатой ракеты 5 км. Каждый датчик — это несколько микрофонов, которые фиксируют звук вокруг, и специальное программное обеспечение, которое устанавливает направление источника шума. Микрофон, расположенный ближе к источнику, первым фиксирует звук, соседние — позже. Направление определяется благодаря задержке звука между соседними микрофонами. Этой информации недостаточно для того, чтобы установить координаты, поэтому на территории должно быть несколько датчиков. Данные собираются и в итоге вычисляются координаты, объясняется в статье.

"Несколько сенсоров одновременно передают данные, после чего система вычисляет координаты объекта методом триангуляции", — написал "Милитарный".

О точности работы детектора компания-производитель рассказывала в комментарии в сентябре 2025 года. Выяснилось, что речь идет об "азимуте с точностью до двух градусов". На видео видим, для чего используется акустический детектор. Например, их можно разместить на периметре важного объекта и услышать, как злоумышленник пытается пересечь границу. Кроме того, есть возможность обнаружить очаг на большой площади, если там прогремел взрыв или выстрел. Отдельное направление — защита объектов инфраструктуры, среди них — электростанций. Вокруг сооружения двумя концентрическими кругами разместили сеть детекторов, и таким образом покрыли территорию зонами покрытия по 3-5 км. При приближении "Шахеда" или крылатой ракеты сеть обнаруживает цель и передает данные оператору системы ПВО. При этом 3 км "Шахеды" преодолеет за 1 мин, а 5 км для ракеты — это 20 секунд.

Система ПВО Украины — детекторы "Шахедов" и ракет РФ

Аналитики портала The War Zone объяснили, как акустические системы помогают системе ПВО Украины выявлять воздушные цели ВС РФ. Выяснилось, что по всей территории страны установили около 10 тыс. акустических датчиков, которые "слышат" звук от полета неизвестного объекта. В статье за 2023 год указано, что это смартфоны на специальных мачтах. Датчики-смартфоны имеют специальное программное обеспечение и фиксируют скорость, характер "тарахтения", направление. После этого данные передаются на пункт управления, а дальше принимается решение о дальнейших действиях. Акустика пригодится в случаях, когда не работают РЛС, которые отслеживают радиосигнал: например, речь идет об особенностях рельефа или отсутствии сигнала, пояснили аналитики. В таком случае помогает именно акустика, поскольку пока нет "бесшумных" ракет и дронов, говорится в материале. Заметим, что в 2026 году роль датчиков могут выполнять системы FENEK, о которых рассказали на "Милитарном".

Отметим, Фокус писал о средстве ПВО ВСУ, которое обнаруживает российские ракеты и сбивает в полете. Речь идет о комплексе "Лима", который украинская армия начала получать с 2022 года. В апреле 2026 года появилось видео противодействия российской аэробаллистической ракете "Кинжал". Видим, как ракета плюхается на землю, не повредив объект, на который ее нацелили военные ВС РФ. Компания-производитель уверяла, что с первых дней использования таким образом обезвредили более 50 "Кинжалов" и половину из них — в первые месяцы 2026 года.

Напоминаем, в апреле министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал о частном ПВО: о турели, которыми частные компании могут защитить объекты от ударов "Шахедов" ВС РФ.